O saber sociolóxico
Nos sentimentos que suscita a inmigración e en boa parte dos discursos dominantes hai outros lugares comúns que nos impiden ver unha parte da realidade. Por exemplo, a súa consideración como unha ameaza poderosa fronte á nosa suposta fráxil identidade. Fálase sempre da influencia que os inmigrantes teñen sobre a identidade e a cultura que os acolle, con temor ou celebrando a nova diversidade, pero case non se examina a influencia de signo contrario.
A cuestión que se presenta é se a inmigración, unida a unha débil natalidade, permitirá manter a identidade dunhas sociedades europeas cuxas cidades, aseguran algúns, se semellan cada vez máis as de África ou Asia. Tanto a ideoloxía xenófoba que teme a perda da propia identidade e a “suplencia étnica” como a actitude liberal que, coas mellores intencións, defende a “integración” dos que veñen, consideran a inmigración como un fenómeno que actúa sobre o país de acollida, pero apenas se reflexiona sobre a influencia que a inmigración ten nos países e nas culturas de orixe. E se tanto como eles actúan sobre nós influiramos nós sobre eles? Por que non considerar que a inmigración, lonxe de debilitar a nosa identidade, constitúe un medio de extender os nosos valores polo mundo?
Con todo, é curioso que tales temores nos impidan ver a radical asimetría que caracteriza o fenómeno da inmigración. Parecería como se se tiveran invertido os papeis do forte e do feble e as ameazas proviñeran do elemento indubidablemente máis fráxil da relación. En primeiro lugar, os inmigrantes son unha minoría nos países de acollida e están máis expostos á cultura dos autóctonos do que estes están expostos á cultura aportada polos inmigrantes. En segundo lugar, os inmigrantes, desde o punto de vista económico, social e político constitúen un grupo dominado máis que un grupo dominante, e a súa influencia sobre a cultura da sociedade de acollida é moito menor que no sentido inverso.
Por estas razóns hai motivos de sobra para pensar que quen máis afectado se ve por o encontro é o que chega e non o que recibe. Os inmigrantes están continuamente expostos as ideas, aos valores e as prácticas da sociedade nas que viven, de xeito que poden facelos seus e transmitilos as súas comunidades de orixe. A cuestión non é tanto se alterase a sociedade de acollida como saber en que medida, a través dos emigrantes, as sociedades de orixe están expostas aos valores que fundamentan a identidade das sociedades de acollida.
Deberiamos, por tanto, considerar a inmigración como un proceso de dobre dirección, que aporta á sociedade de orixe dos inmigrantes un certo número de elementos adoptados na sociedade de acollida. Vistas así as cousas, os inmigrantes non serían unicamente introdutores senón tamén, no sentido inverso, canles a través dos cales os valores e as prácticas occidentais son difundidos noutras partes do mundo. Os inmigrantes non só envían diñeiro senón tamén ideas e modelos de comportamento.Dado que os inmigrantes son frecuentemente considerados nos seus países de orixe como personas que tiveron éxito, aquelas sociedades poden abrirse así aos valores e prácticas aos que se debe ese éxito. De xeito que a inmigración pode ser un instrumento de influencia e difusión cultural pero non na dirección na que habitualmente se cre.
O que nos impide entender o fenómeno da inmigración con toda a súa complexidade e os seus matices é que aínda mantemos unha concepción estática das culturas e as sociedades. Integración ou suplencia son dous termos que tratan de explicar a relación entre dúas culturas que se topan nunha soa dirección. Examinar o fenómeno da inmigración en toda a súa complexidade é o mellor modo de acabar con determinados tópicos. Porque detrás dos prexuízos acostuma haber unha realidade que non se acabou de comprender.