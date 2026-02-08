Maruja Mallo reivindicada
Hai máis de 40 anos –aínda vivía o artista– que merquei dúas pequenas esculturas de Cristino Mallo (1905-1989), nome artístico, como sabemos, de quen nacera Cristino Gómez González, onde Mallo era o segundo apelido do pai (Justo Gómez Mallo). Esas esculturas en bronce de pequeno formato –por volta dos 30-40 centímetros– conforman o predominante na súa obra. Moito as teño magreado. Encantábame o deslizamento dos dedos e as mans polo bronce.
Gustaría de ter mercado algo de Maruja –súa irmá maior e artista de moi superior relevancia– mais nunca tiven oportunidade de facelo.
Lembro isto porque a fin de semana pasada fun a Madrid con dous obxectivos: ir xantar –a Guadalajara– coa miña familia cubana (Carlos Martí, Ana María González Mazud, María Carla Martí, seu home Sergio e seu fillo Nicolás) e visitar a exposición “Maruja Mallo: Máscara y compás”, inaugurada o 8 de outubro do pasado ano no edificio Sabatini do Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, onde vai permanecer ata o próximo 16 de marzo. Non deixen de vela se teñen oportunidade, xa que é espléndida.
É unha oportunidade única de ver infinidade de creacións súas -perto de 200 obras-, que van desde o realismo máxico e as composicións de carácter surrealista dos seus primeiros anos ata as configuracións xeométricas e fantásticas dos anos finais. Non é doado, desde logo, reunir pezas –á marxe das que son do propio Reina Sofía–procedentes de tan diferentes institucións como o Art Institute of Chicago, o parisino Centre Georges Pompidou, o Museo Provincial de Lugo, o Museo Nacional de Artes Visuales de Montevideo, o Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires..., por non falarmos das de coleccións particulares, dúas delas, por poñer un exemplo, propiedade de Pedro Almodóvar.
Esta, por diferentes motivos, importantísima retrospectiva da obra de Maruja Mallo –pinturas, debuxos, esculturas, fotografías–, comisariada por Patricia Molins, estivo exposta no Centro Botín santanderino entre o 6 de abril e o 15 de setembro de 2025, a onde, como era o meu desexo, non puiden acudir.
“Maruja Mallo -no moi atinado dicir de Patricia Molins- presentó un mundo radicalmente nuevo en el que lo que más interesó es que utilizaba el imaginario de lo popular, que para ella era lo moderno, lo que para ella era el cine, el deporte, la fiesta. Nunca había existido el mundo visto a través de una mirada femenina. Se convirtió en el modelo de mujer moderna, profesional, activa e independiente”. Todo iso está ben presente na exposición, que distribúe as obras segundo as “series” nas que Mallo ordenou a súa produción, tales como “Verbenas”,”Cloacas y campanarios”, “Religión del trabajo”, “Naturalezas vivas” ou “Moradores del vacío”.
Poder contemplar a un tempo, só en poucos minutos, obras como “La Sorpresa del Trigo” –propiedade particular– e “La Verbena” -propiedade do Reina Sofía- é un auténtico luxo. Non esquezamos que, en 1936, cando a artista vivariense tivo que fuxir, vía Lisboa, para o exilio só levou consigo “La Sorpresa del Trigo”.
A exposición, como dixo Manuel Segade, o director do Reina Sofía, mostra ás claras a audacia, o compromiso social, a curiosidade pola natureza, a ciencia e o pensamento da obra de Maruja Mallo, unha obra de singular importancia no século XX.