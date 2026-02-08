La regularización en Ferrol

En España hubo seis regularizaciones que afectaron a más de 1.250.000 inmigrantes, y calculo que la séptima afectará en Ferrol y Narón a unas 1.500 personas. Si todas arrojaron resultados positivos en términos humanos y económicos, la prevista para este año debería tener consecuencias similares, y ya que seguirán usando nuestros sistemas públicos de educación y salud deberíamos ser los primeros interesados en sacarlos de la economía sumergida y que paguen impuestos. Planteo un argumento de utilidad económica por ser trasversal, porque por encima tendrían que estar criterios morales, como la solidaridad entre personas incluyendo la caridad cristiana, como bien ha señalado nuestro obispo para disgusto de algunos feligreses. No sobran los inmigrantes, sino los bulos que alimentan un odio que empieza con los sin papeles, y terminará con los “malos españoles”, cajón de sastre por excelencia.