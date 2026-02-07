Inmigración
A xuízo de certos discursos, alguns deles moi usados no concurso electoral, estamos sometidos a unha onda de inmigración masiva. Nisto, como en tantas outras cousas, hai poucas cifras e moitos fantasmas. Un destes refírese ao coste da inmigración, é dicir, ao aumento dos gastos sociais e do desemprego que provoca. Convén facer fronte a este prexuizo e non facer descansar toda a argumentación en razóns humanitarias. Os argumentos económicos non teñen o prestixio das razóns morais, pero non deberíamos desprezalos á hora de establecer os nosos deberes de xustiza. Pode que a xenofobia, ademais de eticamente inxustificable sexa tamén economicamente ruinosa.
Podemos afirmar que os inmigrantes son os responsables do aumento do desemprego?
As enquisas poñen de manifesto que a maioría da xente así o cre. Os economistas pola contra están relativamente de acordo –algo que xa é raro, por certo– no contrario (Chojnicki e Rago 2012).
A inmigración ten moi pouco impacto sobre a taxa de paro dos nativos. A inmigración acostuma ser pensada como un incremento da oferta no mercado de traballo. De acordo con iso, a inmigración debería impulsar á baixa os salarios ao aumentar o grao de competencia entre os traballadores reempregados. Pero este tipo de razoamento é moi simple e non da conta da complexidade do fenómeno. En principio, a inmigración actúa sobre a oferta pero tamén sobre a demanda. Os inmigrantes contribúen a aumentar a demanda final de bens e servizos, o que estimula a actividade económica e, consecuentemente, o emprego. Os inmigrantes están nunha relación de complementariedade máis que de relevar aos autóctonos –a rivalidade está máis ben entre antigos e novos emigrantes–. Outro prexuízo similar refírese á suposta carga que os inmigrantes representan para as finanzas públicas. Noso sistema de protección social é ascendente, é dicir, significa unha transferencia dos mozos novos aos adultos, maioritariamente cara aos pensionistas. Os dous ámbitos de protección social nos que se asiste fundamentalmente a persoas maiores –a saúde e as pensións– representan hoxe arredor do 80 % do gasto social, mentres que os inmigrantes agrúpanse nas idades de maior actividade. O feito de que os inmigrantes incrementen certos gastos sociais se compensa sobradamente coa realidade de que están xeralmente, nunha idade na que se paga máis do que se recibe do sistema de redistribución. Hai que recordar que os inmigrantes contribúen tamén ao financiamento da protección social a través das súas cotizacións.
En pura lóxica contable podería calcularse a súa contribución neta (a diferencia entre as contribucións e as prestacións), o que permitiría interrogarse acerca dos eventuales beneficios dunha redución da inmigración, tal e como se defende en ocasións.
Por suposto que menos inmigración é menos gasto social, pero tamén é sobre todo menos cotizantes. De calquera xeito, un endurecemento da política migratoria non contribuirá a resolver os nosos problemas de déficits presupostados. Por certo, se os inmigrantes corren maiores riscos de aumentar os gastos derivados do seguro de desemprego ou os salarios sociais, gastan moito menos que os nativos en todo aquelo que se refire á saúde e a vellez.
En calquera caso, se levaramos ata o extremo a lóxica de excluir a quen máis gasto representan para o sistema de protección social, habería que acusar tamén aos parados, os discapacitados e os enfermos, o que poñería en cuestión a noción mesma de xusticia social.