España mira a Aragón

Hoy los aragoneses reflexionan para votar mañana en conciencia. Saben que el futuro de su región está en sus manos y, quizá por primera vez, saben que toda España está pendiente de ellos. Algunos ingenuos piensan que se trata de unas elecciones más, que serán unos resultados que se circunscriban a su territorio, pero se equivocan. Los aragoneses votarán en clave nacional, da igual el candidato o candidata, el pueblo aragonés, con profundas raíces españolas, someterá al gobierno de Sánchez a una prueba de fuego para su aprobación o rechazo, todos lo sabemos menos uno, el propio Pedro Sánchez que envió allí a una de sus ministras lo sabe, pero lo quiere ignorar. Es una máquina de triturar a sus correligionarios y lo hace sin piedad alguna.

Tras la derrota que sufrirá mañana él, sus palmeros y los grupos mediáticos que lo

arropan por su propia subsistencia, intentarán pasar página el lunes como hicieron en Extremadura, de cuyo resultado el presidente del gobierno no dijo ni mu.

Un nuevo revolcón electoral incrementará el ansia de los españoles por votar, por decirle a Sánchez que el cuento se acabó. No será suficiente, el gobierno de coalición no tiene futuro alguno y, precisamente por eso, Sánchez se aferrará al sillón de Moncloa hasta el último suspiro de la legislatura y sus socios de gobierno le aplaudirán porque saben que no tienen votos y que les espera la oficina del paro.

Los españoles están deseosos de que llegue el día en el que puedan decirle al líder socialista que no aceptan más mentiras, más cambios de opinión y, además, tampoco tragan con esos mensajes elaborados de que “la economía va como un tiro”, porque en sus casas las neveras no se pueden llenar, porque no llegan a final de mes y porque sus hijos viven en casa hasta los cuarenta años o más, sin poder plantearse una vida independiente ni mucho menos, pueden alcanzar con sus sueldos a comprar una vivienda para formar una familia.

El problema es que han insistido tanto en la permanente resurrección de Franco, que estos jóvenes han querido saber más y se preguntan como es posible que, en aquellos tiempos,

sus padres y abuelos podían comprarse una casa, sacar

adelante a familias de cinco o más hijos, darles carrera universitaria y fortalecerse como clase media acomodada con mucho esfuerzo, pero con poco sufrimiento.

Eran otros tiempos que, de tanto demonizarlos, han generado curiosidad entre la juventud, Ahora los políticos se sorprenden al ver cómo, en las encuestas, una gran mayoría de jóvenes se han polarizado hacia la derecha quizá como si fuera un clavo ardiendo al que agarrarse, prefieren un futuro distinto al que están adivinando y no quieren resignarse.

Así, por muchas cortinas de humo bien amplificadas por los coros mediáticos, ya no funcionan, el gobierno no sabe cómo parar esta ola que ha llegado a España y viene con fuerza desde otros países de Europa y de más allá.

Entre la corrupción que rodea a Sánchez y la ineficacia de los ministros y ministras de los que alimenta esta exigua mayoría parlamentaria que ya ni

existe, Aragón confirmará la tendencia marcada desde Extremadura enviando a Sánchez otro mensaje contundente: España pide la palabra y quiere votar, el problema es que los “sanchistas” también saben lo que queremos decirle y esta es la razón verdadera por la que no convoca elecciones. Después de Alegría, menuda ironía apellidarse así, vendrá la Montero y la venda seguirá en los ojos de Sánchez.

En fin, algunos meritorios

ocialistas dispuestos a autodestruirse recuerdan a Rodrigo

Díaz de Vivar, “El Cid”, qué buenos vasallos… si tuvieran buen señor.