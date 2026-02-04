Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

O bon vivir

Son as pequenas cousas as que dan fe diso que chamamos “bon vivir”. Por exemplo, algo tan sinxelo como facer o almorzo en algunha das cafeterías de Ferrolterra. Que mellor que sentarse arredor dunha mesa e pedir un café e tostas con aceite, xamón e tomate? Evidentemente, non é algo que os simples mortais podamos facer todos os días, á marxe de que isto sería – obviamente – moi ben acollido pola hostalería. Pero, que dúbida cabe que para as e os traballadores e, incluso, unha parte da clase media, sería un gasto excesivo. Ao nivel, de quen fuma un paquete ao día e tal como están os prezos. Así, hai moitas cafeterías onde un pode desfrutar dese bo almorzo desexado. Por citar un par deles, a carón da praza do Inferniño e, por outra banda, reivindicar aqueles tempos tranquilos de convivencia veciñal: aí temos a nova andaina exitosa do vello “Gran Vía”, que volve a ser un lugar de encontro e referencia no barrio. Cruzando a Estrada de Castela temos o “Vetav’s”. Un como sempre busca o significado ás palabras e interpelado pola curiosidade acabou preguntando e sabendo que son as iniciais dos nomes dos netos da familia que rexenta esta cafetería. Así todo resulta moi familiar, como debe ser.