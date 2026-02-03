Minifundio de esperanzas
Falla a gran premisa: cada xeración vivirá mellor ca anterior. Unha fe tan cómoda coma uns cimentos herdados, testemuñas de moita historia. A fenda ábrese cando a base cede e ninguén ousa dicir que o progreso trae entullo incorporado. A mocidade pisa un chan de verniz brillante, pero con vigas podres. Non é unha sensación, é a arquitectura dunha estrutura condenada á desfeita.
A dificultade, por veces total imposibilidade, para acceder á vivenda, a precariedade laboral e a ansiedade convertida en compañeira de piso forman parte dun decorado estable. Non é unha crise puntual, é un modelo. Ulrich Beck falaba da sociedade do risco, pero aquí o risco xa non é unha excepción, senón o contrato implícito. O futuro preséntase como unha subscrición mensual sen dereito a devolución. Págase moito e recíbese pouco, ás veces só publicidade. É desfeita social.
A idea de progreso ilimitado, tan querida polos manuais de economía clásica, funciona hoxe como un conto mal traducido ao idioma da mocidade. O efecto goteo prometía que a riqueza acabaría mollando a todos, mais o paraugas segue aberto para uns poucos. Pierre Bourdieu explicaría isto como unha reprodución das desigualdades, cunha elegancia teórica que non paga alugueiros.
A tecnoloxía é salvadora e verdugo ao mesmo tempo. A intelixencia artificial acelera procesos, optimiza tarefas e deixa no aire unha pregunta muda sobre o valor do traballo humano. Non fai falta formular interrogantes para notar a tensión. O emprego estable convértese nunha peza de museo, ollado con respecto e certa incredulidade, como as fotos en branco e negro das fábricas cheas.
En Galiza, esta paisaxe ten matices propios. A emigración xa non leva maletas de cartón, senón currículos dixitais. As aldeas baleiras conviven con cidades onde o prezo da vivenda sobe máis rápido ca a marea nas rías. O minifundio económico substitúe ao agrario, con contratos fragmentados e expectativas en parcelas cada vez máis pequenas. A universidade segue formando talento que aprende cedo a arte de marchar, unha tradición tan nosa como a muiñeira e a retranca.
O discurso de que todo tempo pasado foi mellor funciona como anestesia colectiva. Non se trata de idealizar o pasado, senón de recoñecer que o presente ofrece menos certezas e máis esixencias. Os dereitos conquistados conviven cunha inseguridade material que os erosiona. O futuro, ese espazo onde antes se proxectaban soños, preséntase agora como un saldo de tempada, ese mecanismo psicolóxico que resulta atractivo na etiqueta e decepciónante ao pasar pola caixa.
Este panorama non é unha condena inevitable, pero tampouco un malentendido. É o resultado dun sistema que confunde crecemento con benestar e velocidade con sentido. Mentres tanto, as novas xeracións aprenden a vivir con menos, a rir con ironía e a facer xogos de palabras para non chorar. Unha habilidade social que non figura nos plans de estudo, pero que se transmite con eficacia nas conversas do bar e nas prazas das vilas. Un capital invisible, quizais o único que segue medrando.