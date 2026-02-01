Recordos cinematográficos
O Cinema ferrolán e o compostelano Metropol son salas de cine –desaparecidas, como tantas outras, hai anos– que teño frecuentado, xa en funcións estritamente comerciais, xa en pases cineclubistas, como tamén, neste ámbito de amantes do cine, os salóns de actos do noso Instituto Concepción Arenal ou o do Colexio La Salle santiagués. Penso que a memoria non me falla. Aí, desde a adolescencia, vin moitos filmes que raramente se exhibían nas salas comerciais, algúns deles de difícil comprensión para rapaces dos meus anos. Recordo ter saído, en máis dunha ocasión, sen saber de que ían as películas vistas. Cando, andado o tempo, xa en idade adulta e con maior formación, volvín ver algunha delas preguntábame se realmente xa as tiña visto, pois non lembraba nada ou case. Mais non recordo ter marchado de ningunha proxección antes de que acabase. Outras si as recordo con nitidez.
Non teño absoluta certeza, mais penso que as sesións matinais dos domingos no Cinema eran de cineclub. Do que estou certo é de que foi nesa sala onde vin, despois da morte do ditador Franco, naturalmente, O grande ditador do xenial Chaplín. Lembro o amigo Siro López aplaudindo a rabiar ao final do filme, actitude que, teño esa idea, lle trouxo problemas xudiciais. Estreárase en 1940 nos Estados Unidos, mais en España estivera prohibida ata 1976. É unha sátira, unha parodia do nazismo, do fascismo e de todo o que soase a iso. Unha das secuencias que me quedaron máis gravadas –ademais do discurso final do barbeiro– é a que mostra Adenoid Hynkel, o ditador de Tomania, reparando nun globo terráqueo. Despois de contemplalo e dicir “César ou nada”, “Emperador do mundo”, “o meu mundo”, cólleo e, coa música de fondo do Preludio do Lohengrin wagneriano, ponse a bailar e a xogar con el, facéndoo xirar no dedo ou botándoo ao ar con diferentes partes do corpo. Ata que lle estoupa.
Recomendo ver esta escena –á marxe de ver o filme completo– a quen non a teña visto. Remite inmediatamente ao que ten en mente o presidente Trump, ese intento de querer xogar co mundo como se fose seu, propósito que podería lograr -agardo que non- de non haber quen lle plante cara, o que, afortunadamente, semella que está empezando a acontecer en diferentes ámbitos.
O grande ditador mostra o contrario do que se pode ver no filme documental O triunfo da vontade, dirixido por Leni Riefenstahl e estreado en 1935. É unha apoloxía da ideoloxía nazi e da figura do seu líder Adolf Hitler, que foi moi gabada polas súas innovacións técnicas, pola súa nova linguaxe cinematográfica e, consecuentemente, estudada por prestixiosos directores e críticos posteriores.
En 2024, o cineasta Andres Veiel estreou o documental Riefenstahl, no que fai un percorrido pola vida e a obra de quen fora a cineasta oficial do nazismo e chega á conclusión de que Leni Riefenstahl foi consciente en todo momento do que a Alemania nazi estaba a facer, desbotando a idea de que só tivera coñecemento dos horrores ao remate da guerra.
Todo isto surxiu pensando en que teño que ir ver Nouvelle vague, o filme de Richard Linklater –chegado ás nosas pantallas a comezos do mes que acaba de deixarnos–, que ven sendo unha homenaxe a Jean-Luc Godard e á súa afamada À bout de souffle (1960), estreada en España en abril de 1966 co título de Al final de la escapada, que, por certo, acaba de volver ás salas en versión restaurada. Haberá que volvela ver.