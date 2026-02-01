Desmintiendo mitos y bulos

Un mito desmentido por los hechos es que la izquierda no sabe gestionar la economía. Para seguir promoviendo proyectos, el gobierno ha lanzado un Fondo Soberano con los 10.500 millones de euros de fondos europeos que no gastará este año, reforzado por inversiones estimadas en 120.000 millones de los grandes fondos privados internacionales. No es una ensoñación, porque la mayor gestora de activos del mundo con 14 billones de dólares (Blackrock), sitúa a España como el tercer país más atractivo “por sus avanzadas infraestructuras, su mano de obra adecuadamente preparada y por haber saneado su deuda”. Nada de esto ocurriría si fuéramos el país fallido que con tanta falta de patriotismo pregona la oposición, ni nos hubieran visitado 97 millones de turistas si la delincuencia campeara en nuestras calles, ni The Economist consideraría a España una de las veinticinco democracias plenas del planeta.