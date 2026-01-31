Mi cuenta

Diario de Ferrol

Albert Einstein (1879-1955)

Albert Einstein naceu en Ulm, ao sur de Alemaña, en 1879 no interior dunha familia xudía, sendo o primeiro fillo de Hermann Einstein e Pauline Koch. Albert foi un neno e un mozo xenial e indisciplinado. Incapaz de ofrecer acriticamente as respostas que se lle esixían na escola, entregábase a reflexión incansable sobre as cuestións que despertaban o seu interese. Cando de pequeno seu pai —un comerciante sen grandes dotes para os negocios— lle regalou un compás, quedou fascinado polo seu funcionamento magnético coa agulla sinalando sempre o norte. Non tardaría en imaxinar cabalgar sobre un raio de luz ou perseguilo. 

En 1896 ingresou na Escola Politécnica de Zürich despois de abandonar prematuramente, e con aburrimento, a ensinanza básica. Nesta institución de estudos superiores contou con profesores da talla do matemático Herman Minkowski (que máis adiante axudaría a Einstein coa cuarta dimensión) e coñeceu a que sería a súa primeira muller, Mileva Maric, primeira serbia en estudar Matemáticas e Física. Einstein superou sen dificultades os exames, aínda faltando as clases durante o curso. Mileva despois de suspender por dúas veces, non puido alcanzar o doutorado.

En 1902 Einstein obtivo un emprego pouco esixente na Oficina de Patentes de Berna, que lle reportaba un salario e que lle deixaba moito marxe para pensar en teorías físicas. En 1905 saíu dun perfecto anonimato ao publicar a teoría especial da relatividade (ademais dunha investigación sobre o efecto fotoeléctrico, cuxo estudo lle valería o premio Nobel en 1921). En 1909 iniciou a súa carreira de docente universitario en Zürich. Seis anos despois publicou a teoría xeral da relatividade. Porén, a súa popularidade estaba aínda restrinxida aos ámbitos académicos. A conversión nunha auténtica celebridade non se produciu ata 1919, ano no que tivo lugar a expedición de Eddington coa que se daba o recoñecemento experimental definitivo á teoría xeral. Como se encargaron de publicar os medios de información da época, as novas teorías do mozo físico alemán descansaban e superaban a Newton.

A súa vida chea de éxitos e recoñecemento non estivo libre de dificultades. As traxedias históricas da época que lle tocou vivir: Einstein viviu as dúas guerras mundiais e coñeceu unha Europa impregnada de antisemitismo; foi en diferentes etapas cidadán alemán, apátrida, austríaco, suízo e estadounidense —a todo isto había que engadir os problemas familiares—. A súa relación con Mileva empezou como unha historia romántica, pero antes de casarse por un embarazo non desexado comezaron a poñerse mal as cousas ao vivir en precarias situacións económicas e pola oposición da nai de Einstein á súa unión. A filla nacida chamábase Lieserl e de forma semi clandestina foi dada en adopción. Despois de contraer matrimonio tiveron dous fillos máis, Hans Albert e Eduard. A este último, que padecía unha enfermidade mental, Einstein non o soubo entender e mantivo con el unha actitude ambivalente. O físico acabou separándose dos seus fillos e uníndose coa súa prima Elsa Löventhal, que sería a súa segunda esposa.

Home pacifista e defensor da solidariedade entre persoas, non puido nin quixo esquivar “a vida diaria, coa súa dolorosa crueza e monotonía”. Crueza que sufriu na súa propia pel ao ver como a súa famosa ecuación de equivalencia de masa e enerxía tivo a súa comprobación experimental na creación das bombas atómicas que puxeron punto final á Segunda Guerra Mundial. En 1939, convencido da posibilidade de que os nazis puideran estar en condicións de fabricar a bomba atómica, dirixiuse ao presidente Roosvelt para instarlle a que a investigara. Tras Hiroshima e Nagasaki, Einstein liderou sen éxito a petición de buscar a forma de impedir o uso futuro das bombas. Explicaba a miúdo que o que máis desexaba do mundo era a soidade, atopar un curruncho onde poder entregarse ao arte e a ciencia, e explorar o seu soño de crear unha teoría unificada de todo o que abarcaba tanto a relatividade do cosmos como a física cuántica do infinitesimalmente pequeño. Non puido ser: nin quedou lonxe do mundanal ruído nin atopou a relación matemática que lle permitiría acceder a esa lei unificadora.

Morreu en Nova Jersey o 18 de abril de 1955.