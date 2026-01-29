Los de fuera

Según el INE, en abril de 2025 en España éramos 49.153.849 personas, de las cuales 6.947.711 eran extranjeros, representando un 14% de la población del país. Para algunos esta cifra es un auténtico escándalo y debemos cerrar nuestras fronteras a cal y canto como las murallas de los castillos medievales, y para otros no es más que la consecuencia de los acontecimientos políticos de los últimos años y la globalización. Sea como fuere, lo que está claro es que la inmigración es un tema que hay que abordar, ya que, en unos años, casi la cuarta parte de la población española será extranjera.

Creo que a estas alturas ya puedo adjudicarme sin ningún tipo de complejo el título de jardinera y no por mis habilidades labriegas, que también, sino porque me meto en jardines con una facilidad digna de estudio. Así que ahí voy: la población extranjera en España es necesaria. Y no, no vienen a quitar puestos de trabajo, no vienen a robar y no, tampoco vienen a vivir de las paguitas.

Según los datos oficiales del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en septiembre de 2025, del Ingreso Mínimo Vital, la denominada “paguita” oficial para los cuñados, se tramitaron 776.663 expedientes de los cuales 136.135 fueron para personas de nacionalidad extranjera y 640.528 para españoles. Esto se traduce en que un 82,47% de los solicitantes de esta ayuda es español y tan solo un 17,52% son extranjeros. Así que, pese a que una es de letras, las paguitas se las llevan más los españoles que los extranjeros y esto es sumamente sencillo y es porque en sentido contrario a los bulos que circulan por ahí, para pedir una ayuda es necesario SÍ o SÍ encontrarse en situación regular.

Quiero destacar que estas cuestiones no es que las sepa de oídas o que, como estoy convencida que dirán algunos, utilice datos del Ministerio y pueden estar manipulados. Es que si ya vamos a cuestionarnos los datos, apaga y vámonos… Como abogada experta en extranjería, puedo decir sin ningún género de duda que el que considere que un extranjero viene a España a vivir de ayudas, es un auténtico ignorante.

Los trámites para un permiso de residencia, con el fin de estar regular, son largos y tediosos y, ¡ojo!, costosos. Cualquier documento que se solicite del extranjero tiene que venir apostillado o legalizado, con el coste o el retraso que ello conlleva. Determinados países tienen un retraso para la expedición de estos documentos de casi un año, el cual se puede agilizar previo pago de una mordidita…

Además, con la entrada en vigor del nuevo reglamento de extranjería el año pasado, el “acceso fácil” que se tenía muchas veces para nacionales de algunos países se cortó totalmente. Me explico. Antes, los nacionales de determinados países entraban en España solicitando derecho de asilo, por problemas políticos, bandas, terrorismo; se empadronaban y se les daba una tarjeta de asilo provisional. Al tardar meses e incluso años en resolverse esa solicitud, el tiempo de empadronamiento iba corriendo y luego, aunque el asilo les llegase denegado, ya habían estado en España el tiempo mínimo para poder pedir un permiso de residencia. Sin embargo, con el nuevo reglamento, ese tiempo de empadronamiento que transcurre desde la solicitud del derecho de asilo ya no sirve para poder pedir la residencia. Ahora el contador se pone a cero. Y ¿qué ocurre? Que si llevan más de 90 días en España sin estar en situación regular pueden tener una orden de expulsión, por no hablar de que no pueden trabajar de forma legal. ¿Y eso qué conlleva? La precariedad y explotación laboral.

Y aquí entramos en otro debate. El trabajo que realizan los extranjeros. Un extranjero no puede aspirar a un trabajo ordinario. Seamos realistas. A un extranjero nunca le van a ofrecer un puesto de banquero, de administrativo, de comercial. Le van a ofrecer lo que los españolitos de bien no quieren. Tareas domésticas, cuidado de ancianos, peones de obra, explotaciones agrícolas y ganaderas… Con ello no quiero decir que estos trabajos no sean meritorios, al revés, son trabajos de un esfuerzo tremendo pero que nadie quiere hacer precisamente por eso, por el esfuerzo y la poca remuneración.

Lejos queda ya para las generaciones venideras, esas que dicen que con Franco se vivía mejor, aquella época en la que en España fuimos migrantes y esas imágenes en los muelles de familias rotas, llorando, buscando enviar a los que se quedaban aquí algo de dinero con el que salir de la miseria que había en España.

Como decía el filósofo George Santayana, aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo.

