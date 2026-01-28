Los tiempos verbales de la modernidad líquida
Mi hija ha estado repasando estos días los tiempos verbales. Y, claro, no podía dejar de preguntarse si de verdad se usan algunos de ellos. Yo le he dicho que sí. Que se usan. O se usaban. O se usarán si alguien vuelve a necesitarlos. Pero, para qué nos vamos a engañar, no estoy realmente convencida.
Vivimos en la era de la responsabilidad líquida. Todo nos resbala. Nadie carga con nada. Las culpas se diluyen, las decisiones se justifican, los errores se relativizan.
No es casualidad que ese modo de estar en el mundo se parezca tanto a nuestro modo de hablar: cada vez con menos matices, con menor precisión.
Estamos instalados en un presente perpetuo. Todo es instantáneo. Nada perdura. Nadie espera, nadie recuerda demasiado, nadie proyecta nada que no sea inmediato. Antes pensábamos que lo que habíamos hecho explicaba lo que éramos; ahora llega con decir que hicimos lo que pudimos. Así conseguimos seguir adelante con la conciencia tranquila. Como si las acciones no tuvieran consecuencias. Como si lo que hacíamos cuando nadie miraba hubiese dejado de importar. Como si la ausencia de testigos bastara para exonerar de responsabilidad.
La modernidad líquida necesita un lenguaje que la acompañe. En él, los condicionales se convierten en excusas. Nosotros habríamos actuado de otra manera, habríamos pedido perdón, habríamos contado aquella historia… si las circunstancias hubieran sido otras. Siempre hay un “si” que protege a quien no quiere hacerse cargo. Aunque está claro que, si pensáramos más en las consecuencias de nuestras acciones, seríamos menos crueles. Pero eso nos obligaría a algo realmente incómodo: ponernos en el lugar del otro, sentir empatía.
El subjuntivo, ese modo frágil, también estorba. Sirve para dudar, para desear, para admitir que no todo está cerrado. Ojalá entendiéramos que la incertidumbre existe y que no permite pasar página. Ojalá llegue un tiempo en el que hayamos aprendido que hay capítulos muy difíciles de cerrar. Pero la responsabilidad líquida prefiere la frase rotunda, aunque sea falsa, a la duda que obliga a pensar, a comprometerse y actuar en consecuencia.
Hemos dejado el pasado sin memoria y el futuro sin intención. Pensamos que no pasa nada, que habremos aprendido cuando sea necesario. Que algún día, todo mejorará. Conjugamos el futuro como coartada, no como promesa. Y así vamos tirando, convencidos de que siempre habrá tiempo, aunque en realidad ya hayamos llegado tarde.
Y luego están los tiempos que casi nadie dice ya. Los que suenan a despacho, a letra pequeña, a refrán antiguo. “Lo que se hiciere, cuando ya hubiere sido, no pide explicación”, podríamos decir. Es suficiente con que aparezca el futuro perfecto de subjuntivo para entender que el compromiso se escurre si elijes la desinencia adecuada. Si relegamos la moral a un tiempo arcaico, preguntar, reprochar, pedir cuentas parece un anacronismo; responsabilizarse, una costumbre en desuso. Habiendo quedado el asunto atrás, insistir sería improcedente. Punto.
Me gusta que mi hija aprenda a conjugar todos los tiempos. Así sabrá decir lo que es, lo que fue, lo que será y lo que podría haber sido. Sabrá formular hipótesis, deseos y condiciones. Lo que no sé es si vivirá en un mundo que quiera hacerlo.
La lengua la hacen los hablantes. Y los hablantes la adaptamos a nuestro tiempo. Y está claro que hoy tenemos menos memoria, nos cuestionamos menos las cosas, nos quedamos sin matices ni proyecto, nos miramos demasiado el ombligo y buscamos un idioma cómodo, que nos permita liberarnos de cargas.
Ojalá no tengamos que explicarles algún día a nuestros hijos que no fue que no supiéramos conjugar, sino que preferimos no hacerlo; que apenas hubimos entendido lo que implicaba, miramos hacia otro lado.