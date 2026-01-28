Ferrerías
Estes días con ese mar de choivas son produto do enfado da natureza con nós ou dun tempo de inverno tradicional galego? O frío, as choivas, a neve son un aviso previo divino ou, simplemente, é que xa tíñamos esquecida como era esta estación por causa de que, nesta última década, a subida das temperaturas confundía os nosos sentidos? Teño curiosidade polos datos oficiais e así confrontar a, recoñezo, miña mala memoria. Un sempre fala –e hai quen me di o mesmo– de aqueles vellos invernos tan crus que comezaba a chover en setembro e, a duras penas, paraba chegado xullo, deixándonos agosto como tregua. Mais son consciente de que a memoria é enormemente selectiva. Lembra aquilo que quere e é como así ela decide, ou simplemente esquece e inventa a realidade. Aínda teño na memoria, ou iso creo, como os nenos saïamos ao campo que hai a carón das vivendas das Ferrerías, en Narón, para facer xuntos un grande moneco de neve. Alí tamén se xogaba ao fútbol, pero tiña unha particularidade. Só había unha portería para que, ambos os dous equipos, poideran marcar o gol da vitoria. Afortunadamente, isto último está recollido nun cadro de Leandro Lamas e así podo asegurarme, de xeito fiel, da súa certeza.