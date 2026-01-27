O ritual esgotado
O coñecido Foro Económico Mundial naceu cunha pretensión técnica e dialógante, mais axiña se consolidou como un espazo de encontro das grandes elites financeiras, empresariais e corporativas do planeta. Co paso do tempo, aquela reunión de expertos foi adquirindo a forma dun club exclusivo onde o poder económico marca o ritmo e a política acode, na maioría dos casos, como convidada dependente. Os gobernos participan, si, pero sempre conscientes de quen reparte as cartas. Nunca houbo, en cambio, unha presenza social, sindical ou ecoloxista que puidese alterar o guión máis alá do testemuñal. A diversidade quedou ben nos folletos; a representación real, fóra da sala.
Cada edición repite un ritual coñecido. Grandes declaracións, paneis cheos de conceptos útiles e unha escenografía pensada para transmitir orde nun mundo cada vez máis desordenado. O Foro Davos ofrece así unha versión oficial da realidade: un espazo de diálogo global onde todo parece negociable e racional. Mais esa é só a parte visible. Fóra de cámara, nos corredores e nos encontros discretos, constrúese outro relato menos amable, máis próximo á lóxica do interese e da influencia directa. Un funcionamento que lembra inevitablemente a outros círculos selectos como o Club Bilderberg ou a Trilateral, onde a opacidade non é un defecto, senón unha condición de eficacia.
A teoría social explica que o poder real raramente se exerce á vista do público. As elites prefiren os espazos informais, onde a palabra non deixa rastro e os acordos fanse sen testemuñas incómodas. O foro funciona como un escenario de dobre fondo: arriba, a representación dun mundo gobernable; abaixo, a constatación de que as decisións importantes seguen a tomarse lonxe do foco. O curioso é que, nesta última edición, mesmo esa representación comeza a parecer gastada, fóra de lugar.
O relato da globalización como destino compartido perdeu forza, e o que antes se presentaba como cooperación soa agora máis a competencia sen disimulo. O mundo xa non se organiza arredor de regras comúns, senón de relacións de forza cada vez máis explícitas. A interdependencia, vendida como garantía de estabilidade, amosa a súa cara fráxil. Sen equilibrios, a retórica queda soa.
Daquela, Europa é un actor que se vai diluíndo, incapaz de definir un papel propio nun escenario que mudou máis rápido do agardado. Antes beneficiouse dun sistema que hoxe se esfarela, e agora comproba que a súa influencia derrétese coma unha peza de xeo. Desde Galiza, esa sensación resulta familiar: unha periferia que observa como as decisións se toman lonxe, mentres o discurso oficial fala de unidade e futuro compartido. A metáfora é tentadora: Europa como un gran bloque de xeo, sólido en aparencia, pero cada vez máis fino, esvarando nun mundo que xa non agarda por ela. Mesmo o xeo de Groenlandia parece ter máis peso estratéxico ca certas proclamas solemnes.
O Foro Davos, pasa de ser o termómetro do planeta a só un reloxo atrasado. Marca unha hora que xa pasou, insiste nunha orde que xa non existe. Todo ocorre, pero en diferido. E nese desfase está a clave dun mundo que segue descontrolado mentres algúns aínda falan coma se nada mudase.