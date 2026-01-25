in rosiñas brancas, nin claveles roxos. Eu venero as froliñas dos toxos… ¡Oh! ¡Do iermo o preciado tesouro! As froliñas dos toxos son de ouro...”. Así cantaba “O Poeta da Montaña”, don Antonio Noriega Varela, ás froles dos toxos, vibrantes y amarillas como soles espinosos iluminando las tierras de Galicia. Froliñas de ouro también en la Aureana do Sil de Mompou y Cabanillas: “se queres ouro fino, aureana do Sil, abre o meu corazón, tes de atopalo alí...”. Y es que en el corazón de todos es en donde vive la música de Galicia, en el acervo cultural del pueblo, en la memoria colectiva que generación tras generación se transmite y cultiva espontáneamente, como una plegaria hermanada que adquiere fuerza indestructible al pronunciarla. En Ferrol hay toxos, sí, pero también hay froles, adornados con la corona que la histórica agrupación, el Real Coro Toxos e Froles, recibió de Alfonso XIII, distinguiendo así al más antiguo de los coros de Galicia que nace en el Rexurdimento, tras la ley de “castra y doma” impuesta por los Reyes de Castilla, e impulsado por as Irmandades da Fala, fundadas en A Coruña por Antón Villar Ponte con el fin de recuperar, reivindicar y poner en valor el idioma y la cultura, también musical y literaria de Galicia, extendiéndose después su labor por Madrid y América (Cuba y Argentina). El Toxos e Froles está a la cabeza de estas legendarias agrupaciones a la que suceden Cántigas da Terra de A Coruña, Coral de Ruada de Ourense y Cantigas e Agarimos de Compostela. Todas piezas clave en la recuperación, conservación y difusión “da nosa cultura”, siendo uno de sus grandes embajadores a lo largo de su historia. Ayer el Coro celebró sus 111 años. Dice la leyenda que fue Dios quien puso las flores en los tojos y el diablo, por fastidiar, las espinas. Parece ser que así se fabrica el amor, como en las rosas. Un amor que comparto desde estas letras de sumo reconocimiento “aos toxos e as chorimas do ben queridiño Ferrol”.