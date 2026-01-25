Soy un truhan, soy...
“Un señor/ y casi fiel en el amor”. Mesturando amor e sexo, que para algúns éche o mesmo. Cantas mulleres viríanse e vense en situacións de abuso e acoso por parte dos seus xefes nos seus traballos? Bastantes, sen dúbida. Algunhas aguantan o intolerable e outras deciden denuncialo. Cando o acusado deses tratos vexatorios é unha celebridade, o caso salta aos medios e provoca conmoción nos fans que saen a defendelo con uñas e dentes. E dende a política tamén, dependendo se o devandito é un dos “nosos” ou dos “outros”. O exemplo témolo nas declaracións da presidenta da Comunidade de Madrid, Díaz Ayuso, que saíu en defensa incondicional de Julio Iglesias, acusado por dúas exempregadas de violencia sexual e trato vexatorio, e ao tempo, sen vir ao conto, aproveitou para criticar a Francisco Salazar, o que fora deputado e asesor do presidente Sánchez na Moncloa, denunciado por presunto acoso sexual a traballadoras do partido socialista. Dobre vara de medir. Tamén dixo que, para mulleres vexadas e violadas, as de Irán, das que a esquerda deste país non di nada. Cousas veredes en Ayuso que exceden a cualificación de sorprendentes. Para ela e para o alcalde da capital, Julio Iglesias, malia ser o “noso” cantante máis universal, debe ser a xenuína representación dese macho ibérico con patente de corso, adaíl dos valores eternos, que pode facer o que lle dea a gana, merecente de ser mimado e protexido.
O antedito manifestou publicamente que lle gustan as mulleres e de feito esixe un perfil físico determinado para as empregadas que aspiran a un contrato para traballaren nas súas casas. Imaxino que nese documento non figurará o de “chica para todo”, ou vaian vostedes saber. Repasen os vídeos aparecidos estes días e verán o repertorio de bicos roubados que o Iglesias repartiu sen aparente consentimento. Por outra banda, xa dou algunha pista musical respecto do que representan para el as mulleres. Di, nunha das súas cancións, que é un truhan (infame que vive de enganos e trampas, segundo o dicionario) e que: “Me gustan las mujeres/ me gusta el vino/ y si tengo que olvidarlas bebo y olvido/. Ala! Pois viva o viño, e a vivir que son dous días!