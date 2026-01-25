Don Quijote y las valkirias

Pasado mañana se conmemora el Día Mundial de Víctimas del nazismo. En el marco de una Solución Final cocinada lentamente, fueron asesinados once millones de judíos, gitanos, eslavos, comunistas, socialistas, pacifistas, homosexuales o deficientes mentales, a los que previamente se les criminalizó y despojó de su condición humana, porque en la mentalidad totalitaria del momento, ponían en riesgo el bienestar social y amenazaban la cohesión de la comunidad nacional. No encontrarán negros ni moros en aquella Endlösung porque no los había en el Tercer Reich, pero nosotros sí los tenemos, y con estos nuevos ingredientes y parte de los anteriores, nuestros aprendices de brujo están cocinando otro menú tóxico. En la España de hoy se aleja el eco del amable cabalgar de Don Quijote y Sancho Panza, y ya nos ensordece la wagneriana cabalgata de las valkirias. Poco hemos aprendido de la Historia.