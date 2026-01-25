Barbarie
Minneapolis, topónimo formado por un termo procedente do dakota ou siux –o idioma que falaban os xenuinos habitantes desde territorio norteamericano– e outro do grego, conservado no idioma falado polos conquistadores invasores e colonizadores, quere dicir “cidade da auga”, denominación que lle acae moi ben, tanto polos lagos que ten como por estar bañada polo Mississippi, ese inmenso río tan presente no cine e na literatura, descuberto por min na preadolescencia, cando lía con fruición “As aventuras de Tom Sawyer”, a popular novela de Mark Twain.
Esta capital do estado de Minnesota –que tamén leva a auga no seu nome–, raiano co Canadá, nunca ocupou un lugar moi destacado entre os lugares do mundo, mesmo nos norteamericanos. Deulle algo de sona o feito de ser a cidade de nacemento do polifacético Prince, figura tan destacada no mundo musical de hai unhas décadas, e, se cadra, tamén a monumental escultura d’A culler e a cereixa de Claes Oldenburg. Foi, como é sabido, nos últimos tempos que está en todos os noticieiros por algo máis preocupante que as artes plásticas ou musicais, isto é, pola violenta impunidade coa que actúan os membros do Immigration and Customs Enforcement (ICE) nas súas operacións de caza e captura de inmigrantes, mesmo que leven anos residindo nos Estados Unidos. Adoitan rastrealas polo idioma –nomeadamente o español– e pola cor da pel. O racismo, o supremacismo branco dos estadounidenses é tan vello como o país mesmo. Cando, é obvio, que os auténticos norteamericanos, os de verdade, os de toda a vida, non eran nin brancos nin nada que se lle parecese. Aos poucos que quedan desa xínea, os lexítimos propietarios do territorio, téñenos confinados en reservas desde hai ben décadas, fixéronos os malos da película desde os comezos do cinema, cando os pobres o único malo que facían era defenderse das agresións dos migrantes conquistadores do oeste. Eses si eran os salvaxes e os perversos. Mais xa sabemos o que fai a propaganda.
Trump, sen ir máis lonxe, é neto de emigrantes alemáns do século XIX. E a muller, Melania, é eslovena de nación, e residente, sen que se fale moito de cando e como adquiriu a residencia e a nacionalidade. Se cadra despois de moitos dos que están a ser deportados. Iso si, non é nin oscurita nin hispano falante.
Minnesota xa estivera en boca de todos polo asasinato de Georges Floyd a mans dun policía hai cinco anos. E volve estalo de novo por outro asasinato. Un membro do ICE disparoulle a pelacorpo a Renee Nicole Good, cidadá norteamericana –ben branquiña, por certo–, de 37 anos, amante das letras, mai de tres fillos e cunha vida de dedicación aos demais. Malia que as imaxes que se poden ver do suceso son ben claras e demostran que se trata dun execrable crime, as autoridades falan de lexítima defensa frente ao intento de atropelo por parte da asasinada, actitude que denominan acto de terrorismo doméstico. Tanto o gobernador do Estado como o alcalde da cidade manifestan o contrario, de acordo co que din as imaxes e piden a retirada das forzas do ICE, polos procedementos empregados –propios da Gestapo, segundo din–, tanto nese caso como nos de detención de migrantes. Os residentes da cidade xa non saben que facer.
Mentres redactaba estas liñas tiven noticia doutro asasinato a mans do ICE. Disque por obstrución á “xustiza”.