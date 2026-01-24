Papá, no vengas en tren

De los mejores recuerdos de mi infancia ocupan lugar preferente aquellos viajes que hacía con mi madre para venir a Madrid. Eran eternos, diez horas, quizá más, pero eran seguros y cómodos. Aquellos coches cama con sus literas y sus sábanas, con su vagón restaurante y siempre un ambiente cordial entre los pasajeros, acomodados además por los profesionales de Renfe que conseguían que aquellas horas no se hicieran eternas. Una cena y a la cama para llegar a Madrid a primera hora de la mañana, descansados y contentos. ¡Como cambió el cuento! Por aquel entonces, la compañía de ferrocarriles había popularizado, a través de campañas publicitarias, el eslogan “Papá ven en tren”, el mensaje era claro, viaja con seguridad y tranquilidad, sin los riesgos de la carretera. Muchas veces he dicho que un gobernante debe atesorar dos cualidades imprescindibles: talento y suerte. La primera debiera ser obligatoria para cualquier gobernante, un talento acreditado por una vida profesional contrastada, una formación profunda y una voluntad decidida de hacer el bien para mejorar la vida de los ciudadanos. La segunda cualidad en orden y en importancia se tiene o no, pero si no la tienes las cosas pueden salir mal o peor. El presidente del gobierno actual no tiene acreditada ninguna de las dos y claro, pasan las cosas que pasan. Cuando no se tiene contenidos se busca permanentemente el golpe de efecto que sorprenda a la ciudadanía y, en ese camino, surgen las improvisaciones, las aventuras y los experimentos con consecuencias inmediatas para los ciudadanos.

Un día, alguien tuvo una ocurrencia y, ante la presencia de líderes europeos en España, se decidió hacer un experimento: vamos a cargar con energías alternativas el peso de la sostenibilidad del sistema energético de toda España. El resultado fue un apagón que sufrimos todos los españoles en nuestras carnes. Apagón que, aún hoy, no tiene una explicación por parte del gobierno y sobre cuyas causas especulamos todos nosotros. Hace unas semanas, el ministro de Transportes se vino arriba y sentenció: “el ferrocarril en España vive el mejor momento de su historia” y lleno de soberbia, anunció que competiríamos con China haciendo circular a nuestros trenes a 350 kilómetros por hora para unir Madrid y Barcelona en dos horas. No hace falta que les recuerde los desastres ocurridos estos días con consecuencias fatales con la pérdida de 45 vidas humanas y numerosos daños materiales. El sindicato de maquinistas había advertido el mes de agosto del pasado año de muchas deficiencias en las vías y demandaban un mayor mantenimiento de la infraestructura porque no era segura. Los accidentes de trenes se han multiplicado en los últimos años y, mientras las frecuencias crecen y el número de pasajeros se multiplica, los presupuestos para el mantenimiento se congelan o reducen. Hace nada, el AVE se comprometía a devolverte el dinero del billete si se retrasaba media hora, esto se suspendió porque, la realidad a día de hoy arruinaría a la compañía. Hoy lo extraño es que el tren llegue a su hora y, si me apuran, incluso que llegue. Parece que nadie se enteró de que un segundo tren había colisionado, el centro de seguridad de Atocha ha demostrado que no está capacitado para asegurar el tráfico ordenado de los convoyes y, lo que es impresentable, demostró también una falta de humanidad escandalosa cuando la interventora del tren le dice que tiene la cabeza abierta y sangrando, el personaje del centro de Atocha le dice:” eso ya me lo dijo, pero como están las máquinas”. Con todo mi dolor debo reconocer que aquel “Papá ven en tren” es cosa del pasado y, como en el apagón, acabaremos teniendo la culpa los usuarios. De Angrois tampoco han aprendido nada y es raro, porque la incorporación de Koldo como consejero de Renfe seguro que la hicieron convencidos de que aportaba talento. Que Dios nos coja confesados.