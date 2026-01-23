Un saber dinámico
Fronte á visión elitista da ciencia vaise abrindo paso a idea de que o saber é un asunto de todos, unha tarefa á que, ademais dos científicos en sentido estrito, tamén contribúen todos os cidadáns. Pouco a pouco vénse recoñecendo a todos os seres humanos a capacidade de participar nas investigacións, inventar e facer ciencia ou, cando menos, valorar algunhas das súas conclusións. A principios dos anos noventa, organizacións como a American Association for Advancement of Science (AAAS) e a Unesco propagaban o lema “Science for All”, resumido no seguinte principio: “Non só ciencia ao servizo de todos, senón ciencia por todos”.
Ninguén é un mero aplicador de innovacións que proceden de non se sabe onde. Acabouse a época na que a aplicación do coñecemento científico non podía ser outra cousa que indiscutida e útil. Na sociedade aumenta o número de “organizacións intelixentes”, investigadoras, no sentido de que non poden limitarse a ser “consumidores”, senón que teñen que ser “produtores” de saber. Por iso non ten nada de raro que a cidadanía aspire cada vez máis a facerse ouvir e a participar nos experimentos colectivos. Por suposto que non se trata de establecer unha especie de mentalidade de cliente fronte á ciencia como se tiveramos un dereito ás verdades cómodas; tamén nunha sociedade democrática a ciencia ten a obriga de dicir a verdade aos poderosos, ou sexa, á opinión pública. Nunha democracia, a aplicación do saber é un asunto “público”, ou sexa, necesitado de aprobación colectiva. A verdadeira riqueza das sociedades reside no seu saber.
Vivimos nun mundo onde compramos o que nós non producimos, comemos o que nós non cazamos, facemos turismo en lugares que nós non exploramos, usamos instrumentos que nós non inventamos; case ninguén ten experiencia directa do mundo cando se traballa nunha cadea de montaxe ou se manexan artefactos cuxo funcionamento descoñecemos.
Así o consideraba aquela novela de ciencia ficción na que se describía a biblioteca mundial como un lugar tan saturado que o seu director se dedicaba a non conservar máis que os textos que aportan unha idea orixinal, trituraba o inútil e aterrorizaba aos escritores para disuadilos de escribir. A cultura ten un aire de redundancia e rebelámonos contra iso ocasionalmente, cando o peso da repetición se volve insoportable para nós. Decrétase máis ben a imposibilidade de crear nada realmente novo, todo é un conxunto de remisións, interpretacións e modificacións do que está xa dado. Parece como se o novo que se busca con insistencia non fora senón o vello que retorna ciclicamente. Os prognósticos que anuncian a volta de algo, o conservadurismo, a orientación cara ao pasado. A sociedade é convocada para o futuro, pero ao mesmo tempo parece confiar moi pouco nel. Nunca unha sociedade estivo tan profundamente convencida de que non hai nada baixo o Sol.
No outro extremo ten lugar o que Herman Lübbe (1992) xa denominou “o paradoxo da vangarda”: o desexo programático do novo, da novidade, o establecemento da orientación cara ao futuro como a norma cultural. Este inevitable destino de toda a vangarda non fai referencia unicamente ás artes, senón tamén aos ciclos acelerados da produción, á moda e aos “espíritos dos tempos”. O futuro sería entendido entón como un mero desdobramento do presente conquistado, do mesmo xeito que nun mundo tradicional o presente era entendido como mera prolongación do pasado. A humanidade parece dirixirse cara a un futuro que non promete un novo comezo, senón que se concibe máis ben como o incremento da dinámica coñecida. Malia o que poidan darnos a entender os discursos dominantes, podemos afirmar que o espazo de experimentación co novo realmente vén diminuír. É certo que o novo exerce unha gran fascinación pero, ao mesmo tempo, quereriamos estar a salvo das sorpresas indesexables e controlar o descoñecido que podería ameazarnos.