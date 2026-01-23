Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Un saber dinámico

Fronte á visión elitista da ciencia vaise abrindo paso a idea de que o saber é un asunto de todos, unha tarefa á que, ademais dos científicos en sentido estrito, tamén contribúen todos os cidadáns. Pouco a pouco vénse recoñecendo a todos os seres humanos a capacidade de participar nas investigacións, inventar e facer ciencia ou, cando menos, valorar algunhas das súas conclusións. A principios dos anos noventa, organizacións como a American Association for Advancement of Science (AAAS) e a Unesco propagaban o lema “Science for All”, resumido no seguinte principio: “Non só ciencia ao servizo de todos, senón ciencia por todos”.

Ninguén é un mero aplicador de innovacións que proceden de non se sabe onde. Acabouse a época na que a aplicación do coñecemento científico non podía ser outra cousa que indiscutida e útil. Na sociedade aumenta o número de “organizacións intelixentes”, investigadoras, no sentido de que non poden limitarse a ser “consumidores”, senón que teñen que ser “produtores” de saber. Por iso non ten nada de raro que a cidadanía aspire cada vez máis a facerse ouvir e a participar nos experimentos colectivos. Por suposto que non se trata de establecer unha especie de mentalidade de cliente fronte á ciencia como se tiveramos un dereito ás verdades cómodas; tamén nunha sociedade democrática a ciencia ten a obriga de dicir a verdade aos poderosos, ou sexa, á opinión pública. Nunha democracia, a aplicación do saber é un asunto “público”, ou sexa, necesitado de aprobación colectiva. A verdadeira riqueza das sociedades reside no seu saber.

Vivimos nun mundo onde compramos o que nós non producimos, comemos o que nós non cazamos, facemos turismo en lugares que nós non exploramos, usamos instrumentos que nós non inventamos; case ninguén ten experiencia directa do mundo cando se traballa nunha cadea de montaxe ou se manexan artefactos cuxo funcionamento descoñecemos.

Así o consideraba aquela novela de ciencia ficción na que se describía a biblioteca mundial como un lugar tan saturado que o seu director se dedicaba a non conservar máis que os textos que aportan unha idea orixinal, trituraba o inútil e aterrorizaba aos escritores para disuadilos de escribir. A cultura ten un aire de redundancia e rebelámonos contra iso ocasionalmente, cando o peso da repetición se volve insoportable para nós. Decrétase máis ben a imposibilidade de crear nada realmente novo, todo é un conxunto de remisións, interpretacións e modificacións do que está xa dado. Parece como se o novo que se busca con insistencia non fora senón o vello que retorna ciclicamente. Os prognósticos que anuncian a volta de algo, o conservadurismo, a orientación cara ao pasado. A sociedade é convocada para o futuro, pero ao mesmo tempo parece confiar moi pouco nel. Nunca unha sociedade estivo tan profundamente convencida de que non hai nada baixo o Sol.

No outro extremo ten lugar o que Herman Lübbe (1992) xa denominou “o paradoxo da vangarda”: o desexo programático do novo, da novidade, o establecemento da orientación cara ao futuro como a norma cultural. Este inevitable destino de toda a vangarda non fai referencia unicamente ás artes, senón tamén aos ciclos acelerados da produción, á moda e aos “espíritos dos tempos”. O futuro sería entendido entón como un mero desdobramento do presente conquistado, do mesmo xeito que nun mundo tradicional o presente era entendido como mera prolongación do pasado. A humanidade parece dirixirse cara a un futuro que non promete un novo comezo, senón que se concibe máis ben como o incremento da dinámica coñecida. Malia o que poidan darnos a entender os discursos dominantes, podemos afirmar que o espazo de experimentación co novo realmente vén diminuír. É certo que o novo exerce unha gran fascinación pero, ao mesmo tempo, quereriamos estar a salvo das sorpresas indesexables e controlar o descoñecido que podería ameazarnos.