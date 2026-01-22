Mi cuenta

Adamuz

O accidente dos trens de Andalucía acaba de nos encoller ao conxunto da cidadanía. Indubidablemente, tráenos á memoria o accidente de Angrois, nas aforas de Santiago. Agora é o momento de atender ás vítimas, ás familias e seguir coa resposta coordinada das diversas administracións (e dando exemplo), porque cando non se dá opción á ultradereita, o país funciona axeitadamente.

Máis adiante será o momento de abrir debate do accidente, das críticas políticas que considere cada quen. Incluso do papel que xoga a privatización das liñas de ferrocarril. O importante agora son as vítimas e as familias. Pero, coa traxedia, volven facerse presentes as indecencias, cun feixe de fotos e vídeos falsos, creados coa “intelixencia” artificial e co único obxectivo de causar desinformación e facer mal. Permítanme engadir que me satura que determinados programas usen o acontecido para a mala política. Todo para cuestionar se unha vicepresidenta do goberno de España e deputada andaluza pode acompañar a responsables públicos. Eses mesmos dirían que a súa ausencia sería unha proba de falta de humanidade por parte dela, máis cando a presenza de Feijóo, acompañado do presidente de Andalucía, é a esperada.