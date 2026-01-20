Mi cuenta

Tiranía dixital

O día e a noite, o branco e o negro, a cara e a cruz da moeda. O mundo é un xogo de equilibrios fráxiles, onde o ben e o mal bailan agarrados sen pisarse demasiado os pés. A tecnoloxía non ía ser menos. Cada avance trae unha promesa e unha ameaza, unha luz que alumea e unha sombra que se alonga. O problema nace cando o escuro medra máis ca luz e acaba por tapar o horizonte. 

Non se trata de rexeitar a dixitalización nin de suspirar por un regreso romántico ao papel carbón e ao selo de caucho. A tecnoloxía facilitou comunicacións, abriu coñecemento e acurtou distancias. O conflito xorde cando ese progreso implántase sen control social, sen ética e sen contrapesos, converténdose nunha ferramenta de dominación máis eficaz ca calquera exército colonizador.

A dixitalización actual non se limita a organizar información. Organiza condutas, modela opinións e administra silencios. A farta de datos non trouxo máis saber, senón máis ruído. A sobre-información converteuse nunha forma sutil de desinformación, onde todo circula tan rápido que nada se asenta. A verdade perde peso fronte ao impacto, e o criterio fica nun recuncho mal iluminado do algoritmo.

Neste escenario, o poder xa non precisa uniformes nin discursos solemnes. Abonda con interfaces amables, termos de uso interminables e unha falsa sensación de liberdade. A cidadanía convértese en usuaria, e a usuaria en produto. Cada clic deixa rastro, cada hábito constrúe perfil, cada perfil alimenta unha maquinaria que decide que se ve, que se cala e que se amplifica. A participación democrática, mentres tanto, observa desde a banda, pedindo paso nunha estrada privatizada.

O máis perverso disto é a súa aparente condición ineludible. Preséntase como progreso natural, como evolución lóxica, como se non existisen alternativas. A tecnoloxía aparece “despolitizada”, cando en realidade é profundamente política. Decide quen fala, quen cobra, quen accede e quen queda fóra. Decide tamén quen manda, aínda que non sexa cargo elixido nin funcionario público.

Aquí neste noso territorio galego, esta dinámica non resulta allea. A dixitalización chega ás aldeas coa promesa de modernidade mentres pechan oficinas, desaparecen servizos e se substitúe o trato humano por pantallas obedientes. A fenda dixital non é só cuestión de conexión, senón de dereitos persoais. Non todo o mundo pode nin debe vivir pendente dun código QR para exercer a cidadanía.

Como humanidade, é tempo de decidir que tecnoloxía se quere construír e ao servizo de quen debe estar. Unha ferramenta pública, transparente e orientada ao ben común, ou un mecanismo opaco que concentra poder e riqueza en poucas mans. A resposta non é técnica, abofé, é social e política.

Se o equilibrio entre a cara e a cruz esnaquiza e a moeda deixa de xirar e cae sempre do mesmo lado. Ese lado ten nome, e non é progreso compartido. É concentración, control e dependencia. É dicir, unha tiranía dixital disfrazada de innovación mentres escribe o futuro con letra pequena.