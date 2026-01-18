Volver comezar
Na noitiña de onte, no Toralín de Ponferrada, estreouse como novo adestrador do noso Racing: Guillermo Fernández Romo. Queda toda a segunda volta, o equipo está a 1 punto dos postos da promoción de ascenso -nos que estivo durante a maior parte do que levamos de competición- e é de agardar que retorne a eles en breve ou que, cando menos non se distancie, para estar alí ao remate da liga, que é o realmente importante. Desde o primeiro día apostei -e sigo apostando- porque no próximo campionato o Racing vai estar de novo no fútbol profesional. O novo treinador sabe por partida dobre o que é ascender: fíxoo co Cornellá -de 2ª a 1ª rfef- na temporada 2020-2021 e co Racing de Santander -de 1rfef a 2ª división- na 2021-2022. Lembro que ese ano vira 2 veces o equipo cántabro en directo. A primeira na Malata (2-2) e a segunda en Riazor ,convidado, como nalgunha outra ocasión, por uns exalumnos moi deportivistas e hoxe moi amigos. Á vista de como se estaba a desenvolver o partido na Coruña -calcado do de Ferrol- onde os santanderinos estaban á que caera, sen apenas expoñer nada, díxenlles aos compañeiros que como marcasen aló ían os 3 puntos e aló ía o Santander para segunda, como así foi. Recordo aquel Racing santanderino como un equipo moi ordenado, sen présas -e sen pausas-, e ben organizado, onde cadaquén xogaba ao seu, ao que tiña que xogar. Polo que lle escoitei nas súas palabras de presentación, entendo que no noso Racing vai tentar facer este tipo de xogo, adaptado, naturalmente, ao perfil dos xogadores de que dispón. Penso que hai xogadores cos que facer un equipo ben competitivo ao que non sexa doado gañarlle. E menos do xeito en que foi derrotado en varios partidos que tiña practicamente gañados.
Fernández Romo sabe tamén o que é descender de 2ª a 1rfef, como lle aconteceu a pasada temporada co Cartagena, equipo do que, como fai este ano, se fixo cargo a metade do campionato, mais cando o equipo murciano era practicamente insalvable.Agás casos moi concretos e flagrantes, non son moi partidario dos cambios de adestrador. Entre nós, nunca entendín, por exemplo, a substitución de Cristóbal Parralo. Se había motivos para facelo, tería que terse feito ao acabar a temporada anterior.
Non sei como se pode contratar alguén por varias temporadas, para crear un novo xeito de xogar con vistas a gañar todo, ou case todo, e ás primeiras de cambio botalo polas máis peregrinas razóns. Caso recentísimo de Xabi Alonso. Como se nota que os cartos non os teñen que poñer os que tomaron a decisión do cese, que esa é outra. Sen esquecermos os trapicheos para aboarlles aos cesados menos do que lles tería correspondido de seguiren no seu posto. En fin.
Volvendo ao noso Racing, o cese de Pablo López -caso de matinar sobre a cuestión- debeuse ter producido moito antes, cando a xente -non os clásicos descontentos de sempre- comezou a pitalo sonoramente. Iso acaba descompoñendo a calquera, por máis frío que se for. E sen a cabeza fría a toma de decisións tórnase máis complicada. Por que cambio algo ou alguén? Porque estou convencido ou porque o público se me vai botar enriba? Eis o dilema.
En breve vai ter lugar o debut de García Romo, que verei pola televisión. Agardo, por el, e polo que nos toca, que as cousas vaian ben. Non imos ver, por suposto, cambios notables, mais sería bo que eses necesarios cambios comezasen a asomar. Agardemos unha vitoria. Forza Racing.