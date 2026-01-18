La prueba diabólica

No sería correcto insinuar que la antigua, pero no por ello menos indiscutible relación de amistad de Alberto Núñez Feijóo con un narcotraficante gallego, ha sido el origen de su fortuna, porque no existe relación de causa y efecto. Con estas cuestiones, hay que tener una decencia que no se da en los que acusan sin pruebas a José Luís Rodríguez Zapatero de tener negocios turbios en Venezuela, y que no satisfechos con usar globos sonda e indicios fragmentarios para fabricar esta acusación, le exigen para demostrar su inocencia, la “diabólico probatio”, la aportación de la prueba imposible de un hecho inexistente. Un recurso reglado en el “modus operandi” de la inquisición, pero inadmisible en el actual derecho penal. La Fiscalía Antidroga ha pedido archivar la denuncia presentada por la organización ultraderechista Hazte Oir, aunque siempre puede acudir al rescate algún admirador del juez Peinado.