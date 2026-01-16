O saber social
Cóntase que, en certa ocasión, alguén visitou ao famoso físico danés Niels Bohr na súa casa da montaña. O visitante non puido disimular o seu abraio ao ver unha ferradura na parte alta da porta principal:
“Vostede, como científico, non crerá iso de que as ferraduras traen boa sorte?”, ao que o físico contestou: “Por suposto que non o creo. Pero aseguráronme que as ferraduras traen boa sorte aínda que non se crea nelas”.
Nunha sociedade na que o prestixio das ciencias naturais, a súa exactitude comprobábel e a súa eficacia acreditada son incuestionadas, entre as que cabe contar á filosofía, é unha sorte de tolerancia negativa.
Non se cre realmente nelas pero respéctase a súa presenza nas institucións culturais e educativas como unha distracción pouco seria, pero en todo caso inofensiva, á que se concede permiso de circulación no campo teórico das ideas, sempre e cando non hostilice de cerca noso presente.
En calquera caso, non vale a pena discutir demasiado sobre a súa lexitimidade e sería demasiado arriscado excluílas por principio, xa que quizais poderíamos necesitar un día delas.
Na metodoloxía científica hai sempre un elemento de decisión.
Quen pregunta demasiado “por que” sae do ámbito dos investigadores, pois a comunidade de científicos defínese como a comunidade de aqueles que están unidos por determinados intereses e procedementos, e que renunciaron a poñer continuamente en cuestión esas decisións. Nas ciencias hai elementos centrais que non se ofrecen á libre discusión, senón que permanecen protexidos de toda discusión. Estes supostos soamente se cuestionan en situacións extremas de crise.
As polémicas na filosofía no se deteñen ante nada, nin sequera ante o seu propio concepto:
Os “desacordos infinitos da filosofía” non admiten comparación coas discrepancias dos científicos, xa que a filosofía non está sometida a un control de eficacia pragmática. Por suposto que toda ciencia é debatida. O intercambio de argumentos, razóns e críticas pertence a os procedementos normais do progreso do coñecemento. Pero nas ciencias, esta confrontación acostuma ter lugar nun marco teórico comunmente aceptado. Un acordo arredor do método, un mesmo obxecto de estudo, e tamén algúns principios fundamentais aseguran á ciencia.
Rompeuse a cómoda distinción entre os homes e as cousas, entre os feitos e os valores, entre dúas culturas (as ciencias e as letras). O máis interesante atópase agora no ensamblaxe de política, coas ciencias e a tecnoloxía.
Por suposto que é posibel a obxectividade científica, o que sucede é que a obxectividade é maior canto máis abstracta e canto menor significación práctica.
Ao mesmo tempo dase a circunstancia de que, aínda que a ciencia ten conseguido o monopolio sobre a explicación do mundo natural, non ten baixo o seu control aínda todas as interpretacións. Outros tipos de saberes seguen circulando con non poucas pretensións de validez. O desexo de sentido, por exemplo, non pode ser satisfeito sen máis pola ciencia.
Daríase así o paradoxo de que a ciencia é máis exitosa que o sentido común en canto ao descubrimento e a explicación da realidade, pero menos no que se refire a interpretación do que isto significa.
Da ciencia encárganse os científicos, por suposto, pero na súa interpretación interveñen outros actores sociais, o que a converte finalmente, con distintos graos de implicación, nunha tarefa colectiva.