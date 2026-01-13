Mi cuenta

O dinosauro está aquí

O conto «Cando espertou, o dinosauro aínda estaba alí» é un microrrelato icónico de Augusto Monterroso, publicado en 1959 no libro Obras completas (e outros contos). A súa extrema brevidade non impediu que se convertese nunha das pezas máis interpretadas da literatura contemporánea en lingua castelá. A ambigüidade do texto –quen esperta, que representa o dinosauro, por que segue aí– permitiu que funcionase como metáfora recorrente da persistencia de estruturas que se crían superadas. Desde unha lectura sociolóxica, o dinosauro pode entenderse como aquilo que, malia os cambios aparentes, permanece latente no fondo das sociedades modernas. 

Agora, esta metáfora adquiriu unha especial relevancia para analizar a evolución política no ámbito europeo e da orbe occidental do planeta. O medre de organizacións e discursos de raíz antidemocrática, con trazos autoritarios e referencias explícitas a orde, identidade e exclusión, foi obxecto de análise por parte da comunidade académica internacional. Meses atrás, un amplo grupo de investigadores e figuras recoñecidas do pensamento científico advertira publicamente sobre esta deriva, sinalando paralelismos históricos que non resultaban tranquilizadores. A referencia a iniciativas semellantes dos anos vinte do século pasado non era casual: a historia, como lembran os sociólogos da memoria colectiva, tende a repetirse cando se banalizan os seus sinais de alerta.

O dinosauro, nesta lectura, non aparece de súpeto. Instálase progresivamente a través de dinámicas coñecidas: erosión das institucións democráticas, cuestionando a separación de poderes, coa normalización dunha retórica racista ou excluínte e limitación dos dereitos civís como concesións. É un proceso que non require rupturas abruptas, senón unha acumulación de pequenos desprazamentos do marco normativo e simbólico. Mensaxe simple, eficaz e facilmente transmisible: orde fronte a complexidade, autoridade fronte a pluralidade, obediencia fronte a conflito.

Desde a socioloxía política, este fenómeno adoita explicarse como resultado dunha combinación de factores estruturais: inseguridade económica, percepción de perda de status, desconfianza nas elites e fatiga democrática. A participación cidadá redúcese entón a procedementos formais, mentres se debilitan os mecanismos informais de control, deliberación e compromiso colectivo. A democracia convértese así nun sistema de baixa intensidade, funcional pero vulnerable, no que a defensa dos seus principios queda delegada en rutinas institucionais cada vez máis fráxiles.

Neste contexto, o dinosauro teimoso imítase a agardar momentos de desmobilización social e de desgaste do consenso democrático para avanzar. A súa presenza faise máis evidente cando os dereitos sociais son presentados como privilexios prescindibles e cando o estado do benestar é descrito como un obstáculo para a eficiencia ou a liberdade individual. Unha tendencia que medra.

A preocupación de fondo non reside só no presente, senón na dirección que marca esta dinámica. A historia europea ofrece exemplos suficientes do que acontece cando se normalizan discursos autoritarios e se relativizan os valores democráticos. O dinosauro, como metáfora, remite a ese pasado que representa unha das etapas máis escuras da humanidade. E lembra que, cando se lle permite ocupar espazo, raramente se conforma con quedar quieto, móvese, tamén aquí en Galiza.