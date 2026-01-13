FITUR 2026: la vanguardia turística y el preludio del Año Santo 2027

La Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026 se celebra en IFEMA MADRID del 21 al 25 de enero de 2026, consolidándose como el evento más influyente de los mercados emisores y receptivos a nivel mundial. Este encuentro anual reúne a profesionales con alto poder de decisión, empresas líderes y destinos internacionales en una plataforma estratégica enfocada en la sostenibilidad, la innovación y la digitalización. Durante los primeros tres días, la actividad se centra en el ámbito profesional, mientras que el fin de semana el recinto abre sus puertas al público general para descubrir las últimas tendencias y destinos globales, con México como País Socio destacado en esta edición.

Como antesala a este despliegue, Madrid acoge foros de alto nivel que marcan la hoja de ruta del sector. Así, el lunes 19 de enero ya tiene lugar el XII Foro de Innovación Turística Hotusa Explora en el hotel Eurostars Madrid Tower. Este evento, que será inaugurado por Amancio López Seijas y Jordi Hereu Boher, Ministro de Industria y Turismo, analiza los retos de la conectividad aérea y la inteligencia artificial con expertos del máximo relieve.

El martes 20 de enero se celebra la 29ª edición de la Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo (CIMET), organizada por el Grupo NEXO. Bajo la presidencia de honor del Rey Felipe VI, este encuentro reúne a ministros de casi una veintena de países iberoamericanos bajo la dirección profesional y experta del editor Eugenio de Quesada.

En esta misma jornada de vísperas, cobra especial relevancia el 13º Foro de Liderazgo Turístico de Exceltur, que bajo el lema “Gobernando nuestro futuro: Por un turismo que suma”, se presenta como el gran punto de encuentro para impulsar un modelo rentable y comprometido. El foro analizará cómo España ha cerrado 2025 con cifras históricas de 220.000 millones de euros y 2,9 millones de empleos, pero pondrá el foco en que el crecimiento futuro no puede depender solo de la afluencia masiva. Gabriel Escarrer, presidente de Exceltur, y otros líderes debatirán la urgencia de transitar hacia un crecimiento basado en el valor integral, la regeneración de destinos maduros y la gestión profesional de flujos para mejorar la percepción social de la actividad.

En estos foros es seguro que cobrará una especial relevancia el análisis de un escenario de riesgos geopolíticos y disrupción tecnológica, en el que parece que la prioridad debe ser la cooperación constructiva para erradicar la ilegalidad y fomentar proyectos estratégicos transformadores. Hay que afrontar retos como la sostenibilidad social y la competitividad en un mercado donde emergen destinos con gran capacidad de inversión. El objetivo es común: gestionar el turismo con eficacia para que siga siendo un motor de prosperidad, distribuyendo mejor su riqueza en el territorio –tay como se concluyó en la Declaración de Sevilla– y en el tiempo, evitando penalizaciones fiscales ineficaces y apostando por la formación y la capacitación de vanguardia.

En este contexto, Galicia se presenta en FITUR con una estrategia ambiciosa que mira hacia el futuro sin olvidar sus raíces. Desde que en 1990 Manuel Fraga creó e impulsó el Xacobeo y la modernización de infraestructuras, la comunidad ha consolidado un modelo de éxito basado en la calidad y el turismo rural. Actualmente, el proyecto liderado por Alfonso Rueda, Presidente de la Xunta, y José Manuel Merelles, Director de Turismo de Galicia, busca aunar la experiencia histórica con la vanguardia tecnológica. El gran objetivo es el Año Santo 2027, planteando un relato cosmopolita y sostenible que posicione a Galicia como un referente industrial y cultural en el mercado internacional, integrando a las nuevas generaciones en la prosperidad de un sector que ya representa una parte fundamental del bienestar económico.