Los whatsapps de Feijóo

El relato de Feijóo tras la Dana que asoló Valencia, descargaba toda la culpa en un Pedro Sánchez que habría abandonado a su suerte al gobierno autonómico. Esta narrativa se ha prolongado durante meses, hasta que hemos conocido los mensajes que Feijóo cruzó con el ex-presidente Carlos Mazón, y que son la prueba escrita de sus mentiras, de su falta de empatía con los fallecidos, y de su falta de escrúpulos para utilizar una tragedia con fines partidistas. Desconocemos sus propuestas sociales, económicas o territoriales, porque sólo tiene un proyecto: echar como sea a un presidente que ya lleva ocho años presidiendo España. Desde la amarga noche electoral del 23 de julio de 2023, odia a Pedro Sánchez con ese odio que sólo puede existir en ausencia de toda inteligencia, y que busca llevarlo a los tribunales con cualquier excusa, para encarcelarlo o inhabilitarlo antes de las elecciones.