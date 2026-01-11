Convite á lectura de Diego Bernal
Comecei os días laborables do ano acudindo á presentación dun libro na coruñesa libraría Sisargas: Contos de lama e alcatrám, escritos por Diego Bernal, aparecido, da man de Embora, a nosa editorial de referencia ferrolá, contra o final do ano.
Fixo de mestre de cerimonia Xurxo Souto, admirado amigo, filólogo clásico, acordeonista maior da troula e o boureo de tintes defensores das nosas cousas e das boas causas. Na súa amena intervención -acrecentada cuns cartares acompañado dun acordeón diatónico- valorou moi positivamente a obra, centrándose nos valores que máis lle chamaran á atención, nomeadamente as palabras, a utilización de termos, tomados de aquí e de acolá, que o sorprenderan. Por iso lle solicitou ao autor información sobre algún deles, así como da orixe da procedencia, de onde os tomara. Iso deu pé á apertura dun dinámico diálogo no que tamén participaron algúns dos presentes. Diego Bernal manifestou que todos procedían de conversas que escoitara nos máis diversos lugares, nomeadamente a xentes de certa idade, así como na familia.
Desfrutei con ese diálogo, xa que de sempre me interesaron, como divertimento, cousas relacionadas co léxico (a orixe das palabras, a súa evolución, os xeitos de usalas, as causas do abandono...) e por iso, de cando en cando, teño recorrido a elas nas aulas que, ao longo de case catro décadas, impartín.
Diego Bernal foi alumno meu nos anos do cambio de século e de milenio e desde aquela amigo. No ano en que fixo primeiro curso, case desde o inicio do mesmo, comezaron a achegárseme con moita frecuencia el e dous compañeiros seus: Afonso Mendes -infelizmente falecido- e Manolo Dans, e botábamos unhas parrafadas sobre as cuestións que me plantexaban. Andado o tempo, atopei os tres ao remate dunha manifestación universitaria, na que, por separado, participaramos. Era un fermoso día soleado, puxémonos a falar e convideinos a tomar unhas tazas na popular taberna, xa desaparecida, “A Traída”, sita nunha das rúas laterais do Cine París. Conversar nun bar non é o mesmo que facelo no lugar de traballo e estudo e iso afortalou a nosa relación. E fundamos un colectivo “A Traída” e baixo ese nome fixemos algunha publicación conxunta, cando menos unha no Boletín da RAG. Alonso Montero, que os coñeceu e coincidiu con eles en diferentes lugares, sempre me preguntaba polos tres de sempre.
Malia esa nosa relación continuada no tempo, ata hai un par de anos non tiven coñecemento de que Diego Bernal escribise relatos. No verán de 2023 amosoume dous ou tres dos que tiña escritos para que lle dese a miña opinión sobre eles e sobre a posibilidade de publicalos. Gustei deles, parecéronme moi publicables e comenteille de falarmos con Miguel Toval por se lle podían interesar para Embora. Falamos, pasoullos para que os lese, considerou que debía editalos e velaí están.
Son unha decena de relatos de diferente feitura introducidos por un breve, mais moi aclaratorio, “Prefácio” de Carlos Taibo, profesor xubilado da Complutense e fillo de ferrolá, por certo, no que manifesta que son “unha mistura de humor e luita de classes”, escritos “numha língua deliciosa e trabalhada”. Coincido plenamente.
Só me resta, pois, agradecerlle a dedicatoria (“testemunha dos verdes anos”) do último dos relatos “Sétima arte” e recomendar a lectura do libro. Paga a pena.