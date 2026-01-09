Mi cuenta

O saber democrático

Que tipo de saber debe guiar a política? Nunha versión de dereitas estaría a figura do experto, e na de esquerdas, a do intelectual. O experto encarna a superioridade da ciencia e sería o avogado da obxectividade. O intelectual pretendería facer valer unha superioridade moral e, en vez da obxectividade, o que ofrece é un saber crítico e comprometido. Ámbalas figuras serían as dúas versións dun mesmo modelo, e nesa coincidencia está o seu profundo anacronismo, como se expertos e intelectuais foran alleos á incerteza na que vivimos os demais mortais.

Sei que con isto simplifico un pouco as cousas e que me aforro non poucos matices.

Así, o saber converteuse nun elemento non só de produtividade económica, senón tamén dunha importancia para a lexitimación social das decisións políticas. Informes científicos, estudos e comisións de expertos forman parte da nosa habitual paisaxe política e social. E tamén é certo que a transferencia de coñecementos entre as ciencias sociais e as institucións de goberno é unha tarefa que se debe fortalecer.

A disidencia dos expertos e o potencial ameazador das innovacións científicas contribuíron a cuestionar a tradicional imaxe da ciencia como unha instancia que subministraba saber, certamente, pero tamén a incerteza e o non-saber da sociedade.

Á ciencia pídeselle que poña a disposición un saber relevante para a adopción de decisións colectivas de grande transcendencia para a sociedade. Ao mesmo tempo, obsérvase unha diminución da confianza na ciencia ou unha dúbida sobre o tradicional papel incontestable do saber asegurado. A sociedade privilexia o coñecido a costa do descoñecido, que confía e se centra no curto prazo, atendendo máis aos riscos inmediatos que aos riscos indeterminados de longo prazo.

Se o saber é un compoñente central das sociedades contemporáneas, a súa produción, regulación e distribución non podía restar á confrontación política explícita. O centro do saber como campo de batalla ponse de manifesto non só no feito de que a política e a economía combatan polo saber, senón tamén en que as confrontacións ideolóxicas se formulen en ocasións como desputas científicas, xa sexan estas a consideración do cambio climático e as necesarias previsións dos seus efectos adversos, como secas, incendios, elevadas temperaturas ou os seus contrastes producidos por fenómenos atmosféricos como a Dana, desastres ecolóxicos producidos pola explotación de combustibles fósiles e o conseguinte efecto invernadoiro, así como tamén a polémica sobre a prolongación das moratorias do uso das centrais nucleares en competencia coas enerxías renovables eólica e voltaica.

Tamén novas tarefas da política como a prevención de riscos, a regulación do mercado financeiro ou o medio ambiente son desafíos á capacidade do goberno que esixen, de entrada, a xeración e a disposición dun saber específico.

Desde o punto de vista do saber do goberno, o que se esixe é un novo tratamento de saber máis consciente da súa provisionalidade, do seu carácter compartido, como proceso de coordinación reflexiva para aproveitar a intelixencia social, que está especializada, dispersa e fragmentada e que convén articular. Así, o saber experto deixa de ser un monopolio da burocracia e a planificación estatal e convértese nun ben socialmente disperso.