Trasalba
Grazas á aprobación unánime do Parlamento galego, este novo ano será adicado a Ramón Otero Pedrayo, do mesmo xeito que o anterior foi o de Castelao. A principios do pasado novembro no Ateneo Ferrolán tivemos a ocasión, da man de Patricia Arias Chachero (secretaria da Fundación depositaria do legado de Don Ramón), de coñecer a estreita relación entre ambos os dous. Mantida incluso a pesar da Guerra Civil que no século pasado deu fin á democracia republicana española.
Numerosas entidades vanse sumar á homenaxe a Ramón Otero Pedrayo. O autor da “Guía de Galicia”, da tradución dos fragmentos do “Ulises”, o Don Ramón das Irmandades da Fala, da revista “Nós”, o defensor do federalismo no parlamento español, o promotor do Padroado Rosalía de Castro e da Editorial Galaxia... Aquel que encabezou a resistencia cultural galega contra a ditadura.
Estes días a Fundación Otero Pedrayo está buscando esas edicións que hai nas nosas casas, para celebrar os cen anos da súa “Guía de Galicia” de 1926. Fáganse un favor, miren nas súas bibliotecas, tiren un par de fotos de ese libro e achéguenas á Fundación. E xa saben, todo comezou en Trasalba.
Así que esta é unha visita obrigada para a cidadanía da actual Galicia.