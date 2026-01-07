De Hawkins a Caracas

Hoy iba a escribir sobre el final de Stranger Things. Esta columna debería haber girado en torno a una serie que me ha encantado no solo por la nostalgia ochentera, que también, sino por sus subtextos.

Por ejemplo, que los amigos no mienten. Una frase corta, casi infantil, que contiene la medida exacta de la amistad. Porque es así: los amigos no mienten. Ni miran para otro lado en silencio. Ni te dicen solo lo que quieres oír. Los amigos dicen la verdad. Incluso cuando duele. Sobre todo, cuando duele. Y aunque haya pasado el tiempo.

Pero la serie va mucho más allá de esa consigna. Stranger Things habla de la diferencia y de la autoaceptación. Del amor propio. De chicas que no piden permiso. De mujeres empoderadas. De heroínas que no necesitan masculinizarse para ser fuertes. De mujeres que sostienen cuando todo se cae. Y de hombres sensibles y chicos vulnerables que lloran sin vergüenza. Trata de masculinidades que no se construyen a base de fuerza, ni de testosterona, sino de vínculos alejados de clichés y estereotipos.

La serie se atreve con la culpa. Muestra qué es la depresión sin convertirla en espectáculo. Nos enseña que las pequeñas cosas pueden anclarnos a la vida. Explica la importancia de dejar ir. De desprenderse. Y explora las maneras (humanas e imperfectas) de aprender a convivir con una pérdida.

La pandilla de Hawkins nos muestra el tránsito de la infancia a la vida adulta. Ese dejar atrás lo que eras sin tener muy claro qué vas a ser. Nos invita a afrontar miedos, tomar decisiones y asumir responsabilidades y consecuencias. Habla del bien y del mal y de cómo, a veces, se confunden.

Yo estaba empezando a escribir sobre todo eso.

Pero el día 3 me escribió mi marido: “¿Has visto lo de Trump?”.

Yo estaba de día libre. Había aprovechado para hacer esos recados que no caben en una semana normal: domiciliar un recibo, pedir cita para la revisión de los 14 años, concertar una visita en el dentista, ir al banco, a la peluquería… No, no lo había visto. Y eso que los titulares se sucedían: Registradas varias explosiones en Caracas, Estados Unidos ataca Venezuela, Nicolás Maduro ha sido capturado.

Vamos, que el sheriff había aparecido en escena.

Porque Trump no actúa como un presidente. Lo hace como el tipo que empuja la puerta del saloon y demuestra que él es la ley. No pregunta. No persuade. No busca apoyos. Impone. Dispara primero y, después, convierte la puntería en argumento.

Trump no detiene a Maduro. Lo suyo ha sido una “extracción”. Qué palabra tan limpia. Tan dental. Como si Venezuela fuese una boca abierta y el presidente de EEUU, un odontólogo con licencia para arrancar lo que molesta. Incluido el petróleo, claro. Las muelas siempre duelen más cuando están negras.

Seamos serios: lo inquietante no es Maduro (Maduro es indefendible), sino el método. El mensaje. El precedente. El cambio en las reglas del juego. La insinuación obscena de que la soberanía es una cortesía y no un principio. De que el derecho internacional es un género literario y no una regla. De que la fuerza puede presentarse como justicia. De que, cuando eres el puto amo, no hay quien te tosa.

Trump ha dejado la Carta de las Naciones Unidas fuera de la playlist con la banda sonora de su película. Con tanta impunidad como para atreverse ya a señalar otras regiones en su tablero de Risk: Groenlandia, Cuba, Colombia, México, Irán… No es una lista: es una forma de mirar. Y lo que está en juego no es Venezuela, ni la democracia, sino si vamos a vivir en un mundo con reglas compartidas o en el lejano oeste de los Estados Unidos de América, donde, no nos olvidemos, también hay nativos dispuestos a cortar cabelleras.

Yo iba a escribir sobre una serie.

Pero ya se sabe que la realidad, muchas veces, supera a la ficción.