¿Por quién resurge Ferrol?

Tan indiscutible es que Ferrol encadena varios años de crecimiento como que este venturoso ciclo se debe a la reactivación de sus astilleros, y aunque moleste a muchos, esto se debe a una decisión tomada por el gobierno de Pedro Sánchez. Por desgracia, nuestro gobierno local no contribuye significativamente a este resurgir, ya que han renunciado a disponer del necesario suelo industrial. En absoluto se trata de malas personas, pero parece que mientras en Navantia abunda la carga de trabajo, en la plaza de Armas escasea la cultura del esfuerzo, pues han consumido más de la mitad del mandato para empezar a derribar la muralla del Arsenal, mientras que otros proyectos dejados en fase de redacción por la anterior alcaldía aún están dando a estas alturas sus primeros pasos. Una mayoría absoluta permite aprobar presupuestos, pero su utilidad es escasa si alcanzan bajos niveles de ejecución.