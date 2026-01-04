BB
“Corrupción e morte de Brigitte Bardot” (1981) titulara o noso Xosé Fernández Ferreiro unha interesante novela negra, malia que non tivo o suceso que penso debería ter tido. A historia nada ten que ver coa actriz e cantante francesa, que só aparece no título como reclamo, ou iso me parece. Mais non foi daquela, non, cando morrera a BB, a non ser para o celuloide, que abandonara case unha década antes, sendo aínda moi nova. Veu morrer agora, con 91 anos cumpridos, en día que podería soar a inocentada de non ter sido certo. Faleceu en La Madrague, a casa de Saint-Tropez da que se namorou cando, nesa zona dos Alpes marítimos franceses, rodou “Et Dieu… créa la femme”, a película de Roger Vadin que a lanzou á fama mundial. Era 1956, o ano en que, curiosamente, entrei no colexio, un centro educativo de monxas, onde, obviamente, os nomes de Brigitte Bardot e do filme non debían ser, precisamente, santos de devoción. Mais si o foi en moitos lugares do mundo, con masiva asistencia e moito diñeiro en caixa: en USA converteuse na película foránea con maior éxito de recadación; en Francia superou en ingreso de divisas o Renault Dauphine, o produto máis exportado do país... E iso que bateu coa censura nalgúns lugares. Tal así na España franquista, onde se estreou case 15 anos despois, o 11 de abril de 1971. Foi por eses anos que a vin e, despois do que se falara dela, xa non me pareceu nada doutro mundo. Recordo, como non, a sensualidade do baile do mambo, que acaba provocando o disparo do home...
Por un motivo ou por outro, que non son quen de recordar, lembro á Bardot na miña cabeza desde preadolescente, mais non son quen de indicar por que vía ou vías chegou. No colexio de primeiro ensino non foi, está claro. Debeu ser, máis que probablemente, por fotos aparecidas no xornal, que matinalmente chegaba á casa e todos liamos e mirabamos as imaxes. Tamén pola música. “Brigitte Bardot, Bardot / Brigitte beijou, beijou / Lá dentro do cinema / Todo mundo se afobou (bis) // B.B., B.B., B.B / Por que é que todo mundo / Olha tanto pra você? // Será pelo pé? –Não é! / Será o nariz? –Não é! / Será o tornozelo? –Não é! / Será o cotovelo? –Não é! // Você que é boa e que é mulher / Me diga então por quê que é // Brigitte Bardot, Bardot / Brigitte beijou, beijou / Lá dentro do cinema / Todo mundo se afobou // [...]”, di a letra da marchiña, composta por Miguel Gustavo, editada, na voz de Jorge Veiga, en decembro 1960 no Brasil.
Lembro ter escoitado moito esa canción con esa letra, que, meu irmá e mais eu, sendo ben cativos, tatareabamos por non saber o que dicía –aínda hoxe me custa entendela ben– e non tanto en español, pois nese caso lembraría aquilo de: “Brigitte Bardot, Bardot / tu estilo triunfó, triunfó / y así la nueva ola / de la moda se creó // [...]”, cantaba, segundo estou a ver, o trompetista Rudy Ventura. Do cine, é curioso, o filme que mellor recordo é “Las Petroleras”, onde, aínda nova, competía en beleza con Claudia Cardinale, un chisco menor. O tema, como recolle o título, o petróleo, a loita por apropiarse de pozos. O mesmo que pretenden facer hoxe Trump e os seus en Venezuela. Que ese, e non o narcotráfico ou os dereitos humanos, é o motivo de tanta infamia.