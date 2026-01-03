No se hagan ilusiones

Las cosas son como son y no como nos gustaría que fueran. Lo digo porque llevamos mucho tiempo escuchando a líderes de la oposición reclamando a Sánchez una convocatoria electoral que no interpela al presidente y sin embargo genera una ansiedad, quizá tóxica, entre el electorado. Es verdad que muchos queremos que nos llamen a votar para mostrar nuestro desacuerdo con el gobierno actual, pero es más cierto que Sánchez no ganaría nada con esa convocatoria, al contrario, su situación empeoraría y mucho y, por su puesto, la de su familia y sus allegados.

¿Puede Sánchez mantenerse en el gobierno hasta 2027? La respuesta es sí. ¿Puede la oposición tumbar al gobierno con una moción de censura? La respuesta es no. Y no porque en esa ecuación tendrían que concordar Vox y Junts y eso no parece posible.

Los de Puigdemont tienen con Sánchez un chollo ilimitado, el presidente está dispuesto papelón que hacen de enfadados su cuenta de resultados les sale más positiva con Sánchez que con la alternativa real de gobierno que podría sucederle. Por eso no parece una buena estrategia de Feijoo hablar de que su única línea roja es con Bildu. Por supuesto nada pinta el PP al lado de los herederos de ETA, pero tampoco su electorado aprueba el acercamiento a Puigdemont, lo rechaza abiertamente y tiene toda la lógica, con los golpistas catalanes no puede haber ningún tipo de acuerdo porque eso convertiría a los populares en los nuevos chantajeados del separatismo, no le arriendo la ganancia.

Las encuestas y el resultado de Extremadura apuntan a una mayoría clara del centro y la derecha y tengo la sensación de que esto se volverá a ver en Aragón y Andalucía y, por lo tanto, no parece inteligente jugar a otras alternativas que, además, no suman.

Algunas veces lo he escrito aquí, pienso que dada la situación lo que toca es presentar una moción de censura tras los comicios de Andalucía, que solo el PP puede presentar.

Como se trata de presentar un programa de gobierno en esa hipotética moción, Feijoo lo tendría muy fácil: la situación es tan clara que con cuatro o cinco palabras lo arreglaba. “Mi programa de gobierno es convocar inmediatamente elecciones generales”. No tendría que añadir ni una coma y, aunque se prevea el resultado, o no, el PP estaría cumpliendo con las expectativas de su electorado y, además, se retratarían todos esos partidos fantasmas que apoyan a Sánchez y dicen estar muy enfadados, pero no dimite ni uno.

Les recuerdo que, en su día, Felipe González presentó, y perdió, una moción de censura.

Lo que sucedió fue que la perdió en el parlamento, pero unos

meses después, arrasó en las urnas hasta los doscientos escaños.

Lo que perdió en las Cortes, lo ganó en la sociedad. En política no vale solo con la crítica, que está bien, hay que asumir posiciones, estrategias que se acerquen al electorado más que a los cuadros de los partidos que muchas veces se miran al ombligo y pierden la perspectiva. En fin, permítanme desearles a todos ustedes un año 26 con salud y prosperidad y, si puede ser, ¡con urnas!