O saber liberador
Xa Durkheim non compartía a opinión de Comte de que as verdades científicas foran disolver radicalmente as expresións mitolóxicas. As verdades mitolóxicas son expresións aceptadas sen maior comprobación, mentres que as científicas estan sometidas á verificación. A necesidade de abandonarse de xeito crecente aos expertos non ten por que ir necesariamente unida a un empobrecemento da vida cotiá. Nas sociedades nas que domina o coñecemento científico, as verdades mitolóxicas non perden a súa función social.
Mentres que o noso coñecemento continúa incrementándose de xeito exponencial, a nosa ignorancia relevante faino incluso con maior rapidez. Esta é a ignorancia xerada pola ciencia. A expansión do saber non está necesariamente acompañada por unha redución paralela do non-saber. A ciencia inaugura unha pluralidade de posibilidades pero con cada satisfacción “con cada coñecemento, a ciencia produce unha masa de novas preguntas, toda unha nova corrente de insatisfacción humana” (Richta, 1972).
Paréceme moi atinada a observación de Herman Lubbe sobre a nosa incapacidade colectiva de anticipar o futuro: a inexactitude das predicións aumentou en comparación co saber do que dispoñemos. A exactitude e validez dos prognósticos non son melloradas polo progreso do saber, senón reducidas. E esa tendencia acentúase aínda que crece o noso coñecemento da natureza e da sociedade. Dáse o paradoxo de que un aumento do noso saber pode proporcionarnos un mellor coñecemento dos seus límites. Isto non quere dicir que a diferencia entre o coñecemento científico e o saber común sexa cada vez maior, nin que supoña fortalecer a capacidade de manipular e controlar os individuos.
A facilidade de acceso a un asesoramento especializado ten consecuencias emancipadoras para o individuo. Na medida en que o saber é capacidade de acción, de facer algo ou de poñer algo en marcha, os clientes dos expertos perden sempre un certo grao de dependencia, aínda que só sexa porque poden poñer en cuestión o saber que se lles puxo á súa disposición.
A ciencia e a técnica poden ser postas ao servizo de calquera decisión facilmente. Sempre houbo unha certa desconfianza que acompañaba ao desenvolvemento da ciencia e a técnica, e non parece que no futuro vaia ser doutra maneira. Hai que rexistrar tamén unha preocupación crecente polos efectos negativos do progreso técnico e científico. A ciencia non só é un instrumento harmonizador, que aparca os conflitos e modera as tensións.
Temos considerado o saber como instrumento para consolidar as relacións de poder existentes, como se o progreso da ciencia xogara sempre a favor dos máis poderosos e que puidera ser facilmente monopolizada por eles e que eliminara con éxito as formas tradicionais do saber. Porén, o saber aumenta a capacidade de acción de todos, non unicamente dos poderosos.
Penso que esta idea da ciencia como un instrumento eminentemente represivo e favorecedor dos poderosos é inexacta. Por iso pódese dicir que “na nova Alexandría global da información non hai unha validación última, e que é unha cultura baseada nunha noción do coñecemento incesantemente interpretativo” (A. Smith, 1986).
O saber é un liberador potencial para moitos individuos e grupos. A necesidade de que o saber deba ser sempre reproducido e que os actores deban convertelo como propio proporciona a posibilidade de estampar no saber unha marca persoal, facéndonos cunhas capacidades cognoscitivas novas e poder descubrir posibilidades de acción inéditas.