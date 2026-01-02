El no siempre es no

Aunque parezca repetitivo, insisto: no es no. Parece un concepto como muy básico pero por desgracia no lo es tanto. Hasta mi hijo ya empieza a entender el tema del consentimiento y tiene 4 años. Sin embargo, este tema siempre hace que salgan a la palestra las frases típicas de cuñado, por no utilizar un término más despectivo.

Como ya se comentó, en el año 2022 se aprobaba la conocida Ley del “solo sí es sí”, que equiparaba el abuso sexual a la agresión sexual y que, en resumen, endurecía las penas para los nuevos agresores sexuales.

Luego, en el año 2023, se introdujo una reforma de la Ley que regulaba aquellos supuestos en los que las víctimas, por influencia de determinadas sustancias o que se encontraran privadas de su capacidad de decisión, no mostraban un consentimiento expreso (de ahí el “solo sí es sí”).

Omitiendo el engorilamiento que me producen las opiniones de determinadas personas sobre esta cuestión, o la frivolización que se llegó a tener con el tema, los datos no mienten:

El último informe de Fiscalía publicado, que data del año 2023, indica que de 199.282 expedientes tramitados por violencia de género en toda España, solo 12 fueron por denuncia falsa, lo cual supone un porcentaje de un 0,006%. Vamos, que no llega ni al 1%.

Independientemente de esto, que de verdad que soy experta en jardines y en este no quiero meterme, el debate en la actualidad se centra con los casos de acoso sexual que están siendo publicados y que salpican a todos los partidos políticos. Constatándose así que la violencia de género es un problema totalmente transversal, afectando a cualquier clase política, social, económica, de sesgo cultural, ideológico, de edad o también racial.

Lo que no se puede o no se debería obviar es que existe un protocolo de actuación frente al acoso publicado en marzo de 2024 y que es de aplicación en todas las administraciones públicas. ¿Y qué pasa con los partidos políticos, que no son entes públicos? Pues tan solo PSOE, Sumar y Vox cuentan con un protocolo de actuación específico, mientras que el Partido Popular dispone de un código ético, una especie de código deontológico para sus afiliados. Sin embargo, lo que sí existe en todos los partidos políticos es un canal de denuncias para garantizar el anonimato de la víctima y poder, o al menos esa debería ser la finalidad, dar solución al problema.

No obstante, la práctica es la que es y por desgracia lo que sucede es que nadie quiere verse salpicado por este tipo de casos y mucho menos los partidos de izquierdas, que llevan por estandarte la igualdad, donde un caso de este tipo duele especialmente más por lo incongruente del asunto. Pese a esto, resulta como mínimo curioso que cuando se trata de personas en puestos de relevancia política, no de casos que puedan producirse en agrupaciones pequeñas, reine la ley del silencio. Misteriosamente nadie sabe nada, nadie ha visto a fulanito hacer un comentario de gañán o alabar el escote de una compañera. Nadie. Y podríamos hablar de compadreo entre hombres pero por desgracia algunas mujeres también son cómplices de este silencio, ejerciendo en conjunto un consentimiento tácito para este tipo de abusos.

Como sociedad personalmente creo que nos vamos a la m*. Cada vez somos más conformistas o, como decimos los gallegos, “mexan por nós e temos que dicir que chove”. Se nos ha olvidado que ante las injusticias hay que patalear porque no es justo que haya abuso de poder, no es justo que alguien tenga que dejar su trabajo por miedo, porque su jefe sea un baboso. No es justo tener que cambiar a tu hijo de colegio porque otros le insultan y le agreden bajo excusas de “son cosas de niños”. No es justo. Y eso, permítanme con todo el respeto, es involucionar. Hace años se tiraban cabras de los campanarios y no por ello seguimos haciéndolo. Como sociedad tenemos la obligación de adaptarnos, de revisarnos y de comprobar si, efectivamente, lo estamos haciendo bien. Por ejemplo, antes de 1919 las jornadas laborales eran de 12 o 14 horas y tras muchas protestas se consiguió reducirla a ocho horas.

Como decía al inicio de este artículo, el NO siempre es NO, en todos los aspectos de la vida.

*Abogada en EGA Abogados