Muerte de un peregrino

Donde ayer un cadáver, hoy un par de rosas rojas y un rojo cirio de titilante llama. A su lado, una nota, que reza: «No te conozco, Aquilino, pero te he visto. Aquí terminaste tu viaje, pero no te vas a ir como si no hubieras existido. Espero que donde estés ahora, encuentres calor y calma».  A su alrededor, aprovechando el saliente de un edificio en construcción, una decena de rebosantes cubos de basura que alguien empujó allí para hurtarlos de las inclemencias y alejarlos de las miradas.

En ese infame espacio, colmado de pestilencia y abandono, murió Aquilino sin otro consuelo que su soledad. Desconozco ¿qué o quién lo empujó allí? Sé, eso sí, que eligió ese espacio para guardarse de los rigores que la noche arrastra y quizá, ¿por qué no?, tener algo de intimidad, pese a que nada invita a ir allí, si no se va a tirar basura y más en estas fechas que parece que nos sobrase todo y todo se tradujese en basura, tanta que apenas te deja pasar.

Por jergón, sucios cartones, y en el arrope, plásticos y telas de toda condición. Un rebujo de inhumanidad para un ser humano que todos vimos y todos revivimos cuando lo llevaron a desmemoriar.

Hoy esas mustias rosas y la pálida luz dictan sentencia sobre nuestra dudosa inocencia y la humana nota nos invita a reflexionar sobre la importancia de humanizar la indiferencia general con el particular ejemplo de ese ser que no se olvidó de recordarle al buen Aquilino que no lo iba a olvidar.