O Nadal nos evanxeos apócrifos
Contounos a igrexa o relato canónico tal como interesoulle mentres que as escritas apócrifas foron rexeitadas por falsas. Xa sabemos como foi a crónica “oficial”, pero pouco soubemos do que escribiron outros reporteiros da época, por exemplo san Xerónimo que sinalou na súa narración algunhas cousas ben curiosas como os prolegómenos do matrimonio de María e Xosé que curiosamente estivo a punto de crebar. Veremos por que.
Ana e Xaquín, país de María, levárona sendo moi pequena ao Templo (especie de residencia- internado) para que alí fora educada. Aos catorce anos, as virxes residentes volvían ao fogar para casar conforme ao costume. María negouse pola promesa de ter ofrecido a súa virxindade ao Señor rexeitando entregarse a ningún home. Houbo no Templo unha especie de selección entre os aspirantes a acolleren con esa condición a María e o elixido foi un de avanzada idade chamado Xosé que estivo de acordo en desposar con ela.
Xosé, que estaba en Xudea, volveu a Galilea logo de case catro meses do compromiso. Cando regresou ía vela libremente pero ao observar o ventre dilatado de María que amosaba un evidente embarazo colleu un rebote de mil estalos (poñámonos no seu lugar) ata o punto que pensou en rachar o seu acordo e devolvela aos seus pais discretamente.
Denantes de todo iso, na ausencia de Xosé, o anxo Gabriel presentárase a María dicíndolle que quedaría embarazada por obra e gracia do Espírito Santo sen contacto carnal con ningún home, e dicir: sen pecado. E estando Xosé turbado polo evidente embarazo de María resulta que se lle apareceu en soños outro anxo, non se especifica se era o mesmo Gabriel, que lle foi coa mesma historia do embarazo sen contacto carnal, sen sospeita de fornicación, e o bo de Xosé, un santo vaia (dígoo eu), dou por boa a explicación do emisario celestial. Cumprido María o noveno mes de embarazo emprenderon camiño de Bethlehem (Belén) de onde era oriúndo Xosé. Alí pariu María ao seu fillo Xesús, do que tanto se falou despois, cuxo nadal celebramos dende hai máis de dous mil anos e de cuxa infancia tamén falan os evanxeos apócrifos. Pero esa é outra historia.