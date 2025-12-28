Democracia ucraniana

Europa destinará 90.000 millones de € para prolongar la agonía ucraniana, esperando un milagro o un incidente que detone la Tercera Guerra Mundial, porque de todo hay en la viña del Señor, y más aún en la mente de algunos dirigentes. Para completar el disparate, quieren meter a Ucrania en la UE por la vía rápida. Se supone que para ello el país tiene que ser una democracia, pero además de muy corrupto, el régimen de Kiev figura en la categoría de “sistemas híbridos”, sólo por encima de las dictaduras. Intenten localizar en la Rada algún parlamentario de izquierda: misión imposible. Todos estos partidos, desde los comunistas hasta los socialdemócratas, fueron prohibidos y perseguidos al triunfar el golpe de estado de 2013 conocido como el Euromaidán. ¿Saben ustedes que en mayo del año siguiente, cuarenta y ocho izquierdistas fueron quemados vivos en la Casa de los Sindicatos de Odesa?