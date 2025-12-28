Mi cuenta

Amigos e agasallos

Teño diante de min Yo soy el Rufo y no me rindo, libro de Daniel Chavarría, publicado en 2015 pola Editorial Letras Cubanas, co que a comezos de semana me agasallou o meu vello e querido amigo habaneiro -30 anos de amizade, presencial ou telemática- Jorge Domingo, unha das primeiras persoas que coñecín cando visitei por primeira vez a capital cubana -hai xusto seis lustros- e, desde logo, coas que máis aprendín da vida, obra e milagoros dos actuais naturais e residentes da illa caribeña. Mais tamén daqueles antepasados nosos que andaron pelexando coa vida por aquelas terras calorosas de máis. Quince veces estiven aló e non moitas menos nos vimos por terras de acó. Nestes últimos anos, xa xubilado e sen responsabilidades que atender, adoita viaxar por estas datas á casa dunha súa irmá que reside en Xixón e alí adoitamos vernos. Mais este ano optou por viaxar coa filla -unha interesante escritora, por certo, que traballa e mora en Coimbra- ata a Coruña para recordar bos e vellos tempos. E aí é que me pasou o citado libro, polo que lle preguntara hai anos. Nun WhatsApp do pasado 12 de setembro dixérame: “Te tengo una buena noticia. Después de una larga búsqueda por librerías y preguntarle a amigos y libreros. Por fin, hoy viernes he encontrado en una librería de uso un ejemplar de la obra de Daniel Chavarría Yo soy Rufo y no me rindo. Creo que me la pediste hace ya casi tres años y por más que la busqué en la Habana no la encontraba por ningún lado. Hasta hoy. [...] Después de tanta incomodidad por no haber logrado conseguirte ese libro ya hoy estoy muy contento”. E eu, como non, tamén. Sabía e sei que o libro que, tarde ou cedo, Jorge Domingo non encontre na Habana é que non existe.

Nunha época en que dediquei os meus ocios a ler cousas sobre a dura represión da ditadura militar no Uruguai vin, por primeira vez, citada esta obra de Daniel Chavarría. E sentín a necesidade de lela. Como é sabido, o escritor nacera, en 1933, en San José de Mayo, no Uruguai, a primeira terra de Latinoamérica que pisei e onde pasei catro meses dos máis interesantes da miña vida. Era tan diferente todo! Mais residiu permanentemente na Habana desde 1969. Na mañá do 28 de outubro dese ano embarcou -na compaña da muller e dunha filla de seis anos, que nada sabían- nun voo de Avianca en Bogotá e a punta de pistola logrou desvialo a Cuba. Levaba 3 anos residindo en Colombia e as autoridades comezaran a asedialo pola súa relación coa guerrilla. Alí dedicouse a escribir e conseguiu converterse nun escritor moi recoñecido e multipremiado polas súas novelas negras, principalmente. Foi tamén profesor de linguas clásicas na Universidade da Habana.

Segundo se di na contracapa de Yo soy el Rufo y no me rindo, toma o título dunha dasfrases que compoñen a lenda en torno a Raúl Sendic, o home que liderou o Movimento de Liberación Nacional (Tupamaros) entre 1962 e 1989. Ao que se conta -aínda que haxa quen di que non é certo- cando foi ferido no rostro, durante un enfrontamento armado na Cidade Vella de Montevideo, en 1972, dise que recibiu os seus captores con esas palabras.

A obra é, pois, unha biografía novelada do líder tupamaro falecido en París o 29 de abril de 1989, tres meses antes da miña primeira arribada á República Oriental do Uruguai. A Chavarría, morto en 2018, tampouco me cadrou coñecelo.

Quedan as obras.