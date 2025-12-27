O saber de hoxe
Estamos acostumándonos a celebrar á accesibilidade da información como se iso nos fixera automaticamente sabios, e pasamos por alto a nova ignorancia á que parece condenarnos a complexidade informativa. Fálase de que estamos nunha sociedade da información ou do coñecemento, e máis ben deberíamos dicir xustamente o contrario: a nosa é unha sociedade da desinformación e de descoñecemento. A nosa ignorancia é unha consecuencia de tres propiedades que caracterizan á sociedade contemporánea: o carácter non inmediato da nosa experiencia do mundo, a densidade da información, e as mediacións tecnolóxicas a través das cales nos relacionamos coa realidade.
Para os humanos doutras épocas o mundo era máis comprensíbel e transparente que para nós. O progreso da ciencia non fai máis doada a comprensión do mundo, senón máis difícil, xa que o saber transforma a información en complexidade. Os coñecementos das ciencias cada vez teñen menos que ver coa nosa experiencia da vida, e as súas explicacións resultan incomprensibles para o sentido común. A especialización e a fragmentación do coñecemento producen un incremento de información que vai acompañado dun avance moi modesto no que se refire á nosa comprensión do mundo. O problema é a confusión, non a ignorancia. A complexidade mal xestionada é a nova forma da ignorancia.
Na era da microelectrónica vémonos rodeados de caixas negras para as que non hai ningún acceso intuitivo. Un pode pasar toda a vida conducindo coches e escribindo en ordenadores sen terse asomado nunca ao seu interior. Todo o mundo ten experimentado a desesperación cotián motivada por a incomprensible linguaxe das instrucións de uso dos aparatos domésticos. A lóxica de uso e a comprensión do instrumento son dúas cousas diferentes. Saber utilizar algo non equivale a comprendelo. No mundo contemporáneo, crece o saber que se usa pero non se entende. Non queremos saber nada da lóxica profunda dos procesadores e dos programas, preferimos permanecer na amable superficie da funcionalidade. Non buscamos o esencial nunha profundidade oculta, senón que nos contentamos con usar os medios. Aceptamos non saber que hai na caixa negra das cousas e dos artefactos que utilizamos, sexan coches ou ordenadores.
Poder usar máis do que comprendemos significa que grazas á técnica estamos liberados de pensar e decidir a cada paso. Un produto é intelixente precisamente cando é capaz de ocultar o abismo da ignorancia, de xeito que o usuario non o vexa e quede seducido pola simplicidade de uso. O éxito de moitos instrumentos débese precisamente a esta circunstancia de que son máis doados de utilizar que de explicar. De aí a súa proximidade ao xogo, por iso os nenos atópanse tan cómodos no universo dos novos medios e axiña son máis competentes neles que os seus pais. E resulta que a competencia non se adquire mediante a lectura das instrucións, senón mediante o pracer de uso.
Só un nostálxico podería considerar que esta forma de ignorancia informada é algo fundamentalmente negativo. Ás cousas que pensan por nós, debémoslles conquistas que nos resultan irrenunciables. O progreso civilizador non é impulsado polo que os seres humanos pensan, senón grazas ao que lles aforra pensar. A civilización avanza na medida en que hai aparatos e procedementos que nos permiten actuar sen ter que reflexionar. Nisto consiste a confianza do usuario. O fundamento da nosa civilización é o sometemento ao non comprendido. A tecnoloxía posibilita así unha ignorancia que non só é inofensiva, senón que podemos considerar incluso beneficiosa.