Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

O saber de hoxe

Estamos acostumándonos a celebrar á accesibilidade da información como se iso nos fixera automaticamente sabios, e pasamos por alto a nova ignorancia á que parece condenarnos a complexidade informativa. Fálase de que estamos nunha sociedade da información ou do coñecemento, e máis ben deberíamos dicir xustamente o contrario: a nosa é unha sociedade da desinformación e de descoñecemento. A nosa ignorancia é unha consecuencia de tres propiedades que caracterizan á sociedade contemporánea: o carácter non inmediato da nosa experiencia do mundo, a densidade da información, e as mediacións tecnolóxicas a través das cales nos relacionamos coa realidade.

Para os humanos doutras épocas o mundo era máis comprensíbel e transparente que para nós. O progreso da ciencia non fai máis doada a comprensión do mundo, senón máis difícil, xa que o saber transforma a información en complexidade. Os coñecementos das ciencias cada vez teñen menos que ver coa nosa experiencia da vida, e as súas explicacións resultan incomprensibles para o sentido común. A especialización e a fragmentación do coñecemento producen un incremento de información que vai acompañado dun avance moi modesto no que se refire á nosa comprensión do mundo. O problema é a confusión, non a ignorancia. A complexidade mal xestionada é a nova forma da ignorancia.

Na era da microelectrónica vémonos rodeados de caixas negras para as que non hai ningún acceso intuitivo. Un pode pasar toda a vida conducindo coches e escribindo en ordenadores sen terse asomado nunca ao seu interior. Todo o mundo ten experimentado a desesperación cotián motivada por a incomprensible linguaxe das instrucións de uso dos aparatos domésticos. A lóxica de uso e a comprensión do instrumento son dúas cousas diferentes. Saber utilizar algo non equivale a comprendelo. No mundo contemporáneo, crece o saber que se usa pero non se entende. Non queremos saber nada da lóxica profunda dos procesadores e dos programas, preferimos permanecer na amable superficie da funcionalidade. Non buscamos o esencial nunha profundidade oculta, senón que nos contentamos con usar os medios. Aceptamos non saber que hai na caixa negra das cousas e dos artefactos que utilizamos, sexan coches ou ordenadores.

Poder usar máis do que comprendemos significa que grazas á técnica estamos liberados de pensar e decidir a cada paso. Un produto é intelixente precisamente cando é capaz de ocultar o abismo da ignorancia, de xeito que o usuario non o vexa e quede seducido pola simplicidade de uso. O éxito de moitos instrumentos débese precisamente a esta circunstancia de que son máis doados de utilizar que de explicar. De aí a súa proximidade ao xogo, por iso os nenos atópanse tan cómodos no universo dos novos medios e axiña son máis competentes neles que os seus pais. E resulta que a competencia non se adquire mediante a lectura das instrucións, senón mediante o pracer de uso.

Só un nostálxico podería considerar que esta forma de ignorancia informada é algo fundamentalmente negativo. Ás cousas que pensan por nós, debémoslles conquistas que nos resultan irrenunciables. O progreso civilizador non é impulsado polo que os seres humanos pensan, senón grazas ao que lles aforra pensar. A civilización avanza na medida en que hai aparatos e procedementos que nos permiten actuar sen ter que reflexionar. Nisto consiste a confianza do usuario. O fundamento da nosa civilización é o sometemento ao non comprendido. A tecnoloxía posibilita así unha ignorancia que non só é inofensiva, senón que podemos considerar incluso beneficiosa.