Los últimos artículos que he escrito han tenido sus réplicas. En algunas solo he visto una manera de intentar justificar ciertos comportamientos. Más que nada, porque los conozco, así que no me trago el tiro que intenta desviar la pelota hacia otro lado. Sin embargo, ha habido una que simplemente me pedía que reflexionase sobre los casos en los que las mujeres son las malas. Y como presumo de flexibilidad mental, y coherencia, no me quedaba otra que meditar sobre el asunto.

¿Mujeres malas? Joder, claro que existen. Hay mujeres que asesinan a sus hijos, que matan a sus parejas, que planifican, ejecutan y destruyen vidas. No vivimos en un cuento ni en una idealización infantil de la realidad. Podría citar a Ana Julia Quezada o a Rosario Porto. Pero sería un error pensar que las mujeres malas son solo las que acaban en las páginas de sucesos. Algunas, simplemente, viven entre nosotros, sin más consecuencias. Mujeres que hacen daño a hombres y mujeres que hacen daño a otras mujeres.

Hay mujeres que manipulan, capaces de dinamitar vínculos sin dejar huella visible, con una corrección impecable y un discurso perfectamente ensayado.

Existen las cómplices. Las que miran hacia otro lado. Las que justifican o blanquean conductas intolerables cuando caen “en su bando”. Las que exigen castigos ejemplares para unos y silencio cómplice para otros, según convenga. Las que callan cuando no quieren que les salpique.

Existen las santas de escaparate. Las que convierten las causas justas en escaleras personales. Las que se envuelven en feminismo y sororidad como quien se pone un chaleco antibalas, no para proteger a otras, sino para blindarse ellas. Mujeres que usan el lenguaje del compromiso para ascender, silenciar críticas o aplastar a quien estorba. Las que esperan ser tratadas como hermanas cuando tratan a su “prójima” como Caín a Abel.

Están las que confunden justicia con poder. Las que creen que tener razón moral (o creerse poseedoras de ella) les da derecho a todo. A señalar, a excluir, a humillar, a destruir reputaciones sin asumir consecuencias.

Existen, incluso, mujeres que interponen denuncias falsas por violencia de género. Los datos oficiales dicen que el porcentaje es ínfimo, inferior al uno por ciento. Si sumamos las denuncias archivadas por falta de pruebas o de indicios claros, hablamos de alrededor de un tres por ciento. Es poco. Muy poco. Pero su impacto emocional es enorme. Y aunque sea difícil, una sociedad que aspira a ser justa debería evitar que quien no ha ejercido la violencia cargue con consecuencias similares a quien sí lo ha hecho.

No niego, incluso creo que el porcentaje será mayor, la existencia de mujeres que interponen denuncias malintencionadas en procesos de custodia, ni la de padres injustamente alejados de sus hijos, ni los errores (que los hay, seguro) en los juzgados.

Tengo más que claro que hay mujeres que no solo hacen daño a personas concretas, sino que dañan al propio feminismo. Las peores, incluso pretenden representar la causa. Y lo único que logran es erosionar la credibilidad del movimiento. Porque alimentan el relato que luego otros utilizan para desacreditarlo entero.

Podría seguir. No tengo ningún problema en hacerlo. No niego la existencia de mujeres capaces de ejercer violencia física, psicológica, vicaria o estructural. No cierro los ojos. Nunca lo he hecho.

Pero nada de eso invalida lo que he sostenido hasta ahora: que la sociedad sigue siendo profundamente machista, que muchos comportamientos masculinos, en la base, necesitan cambiar, y que la violencia contra las mujeres no es una excepción estadística ni un invento ideológico, sino un problema estructural.

Nuestra obligación como generación es enseñar, concienciar y educar. Y no solo a futuros hombres y mujeres. También a los que ya lo somos. Enseñar respeto, consentimiento, cuidado, límites, responsabilidad emocional y coherencia.

Y eso es lo que yo intento hacer.

Reconocer que existen mujeres malas y hombres tratados de manera injusta no me hace menos feminista. Negar que existe el machismo estructural, sí. Y ahí, lo siento, no pienso moverme ni un centímetro.