La magia de la Nochebuena

Desde hace semanas, todos los caminos conducen a esta noche. Las ciudades iluminan sus calles y plazas con guirnaldas que brillan como estrellas, los escaparates se visten de rojo y dorado y los villancicos se cuelan por cada rincón, despertando recuerdos de siempre y sonrisas espontáneas y las casas se transforman en refugios de ternura. El árbol de Navidad, con sus luces y adornos, se alza como símbolo navideño mientras los belenes nos recuerdan el humilde nacimiento que dio origen a esta celebración.

Las tradiciones se entrelazan con los sentimientos. Estar juntos, intercambiar regalos, escribir postales, mensajes o expresar de viva voz los mejores deseos… son gestos que tienen el poder de ablandar corazones y generar sentimientos. Incluso quienes están lejos encuentran formas de estar presentes a través de videollamadas y de mensajes a medianoche que elimina las distancias.

Hay noches como la Nochebuena que no se parecen a ninguna otra, una noche que está grabada en la memoria con la calidez de lo eterno. Cada 24 de diciembre, el mundo parece detenerse por unas horas y deja paso a una celebración que trasciende lo religioso y lo cultural. Es la noche familiar por excelencia de esperados retornos y emocionados reencuentros en el calor del hogar donde padres y abuelos esperan con ilusión por los hijos y nietos que vuelven, hermanos que se reencuentran tras meses o años de separación...

En esta velada tan especial, que condensa siglos de historia común, los caminos se acortan, los relojes se detienen y la mesa se convierte en el epicentro de la emoción, donde cada plato servido rebosa cariño y cada brindis es una muestra de unidad. Esta noche nos invita a dejar a un lado tristezas y angustias, suspender por unas horas las preocupaciones y sumarnos a la alegría que reina en el ambiente.

La Navidad, religiosa o laica, de milenarias tradiciones y arraigadas costumbres, sostiene un clima festivo que nos envuelve incluso en tiempos turbulentos como estos. Es una celebración que reúne y reconcilia: cada regreso esperado, cada encuentro emocionado, cada abrazo recuperado encuentra su momento estos días, sobre todo en esta noche en la que también se cuela el recuerdo a las ausencias. En la mesa donde se sientan los presentes hay siempre un lugar simbólico para quienes ya no están que son recordados con un cariño especial.

Los deseos corales de paz y felicidad pueden parecer fórmulas gastadas, pero esta noche recobran su fuerza. Porque en los tiempos que corren, en medio de un mundo que a menudo se muestra áspero, dividido y en guerras, la paz y la esperanza suenan a sentimientos casi revolucionarios. Es la magia de la Navidad y de esta noche con su capacidad de devolvernos, por unas horas, la certeza de que es posible el encuentro, el diálogo y la concordia.

Feliz noche y felices fiestas.