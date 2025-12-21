Tuc, tuc, quen é? Abre a muralla
“A Muralla” é un poema do senlleiro escritor, poeta e xornalista cubano Nicolás Guillén que coa música de Homero Aguiler se fixo canción popular nas voces do grupo Quilapayun e logo de Ana Belén. Este poema é unha poderosa metáfora sobre a resistencia á adversidade. “Alcemos una muralla que vaya desde la playa hasta el monte... allá por el horizonte”. A nosa muralla non é unha metáfora, leva aí levantada dende hai moito tempo como unha raia física separando a cidade de Ferrol do seu Arsenal (s. XVIII). Logo de lle dar moitas voltas tomouse a decisión de derrubala dentro do proxecto de “Abrir Ferrol ao mar” e, como estaba máis que previsto, esta decisión enfrontou a partidarios e detractores. A derruba da muralla veno algúns como unha actitude antimilitarista, cousa que a min me parece esaxerada e fóra de contexto. O muro ergueuse no seu tempo separando o militar do civil e arestora preténdese achegalos. Máis que abrir Ferrol ao mar, poderiamos dicir que se vai abrir Ferrol ao Arsenal, cousa que a min non me parece mal, tendo en conta o papel que representou este no desenvolvemento dunha cidade que baseou a súa existencia na construción de buques de guerra e na súa base naval. É unha historia amurallada que convén abrir á cidadanía.Tuc, tuc, abre a muralla!
Lembren a transformación espectacular que experimentou Barcelona cando as Olimpiadas abrindo a cidade ao mar. Claro que as comparacións son odiosas, pero se Barcelona como cidade mellorou substancialmente, por que non crer que a Ferrol lle vai suceder o mesmo? Non dubido que haxa cousas máis urxentes que solucionar en Ferrol, pero non creo que debamos rasgar a vestimenta polo derrubo dun muro cuxo papel non era outro que ocultar o que sucedía ao outro lado. Podemos imaxinar o resultado desta decisión, pero haberá que esperar a que o proxecto estea rematado e xa veremos se a cousa pagou a pena. “Marabilloso!” ou “unha merda, xa o dicía eu!” son expresións que sen dúbida se escoitarán cando a obra estea rematada porque a verdade é que nunca chove a gusto de todos: somos imposibles na unanimidade.