Miguel Araújo

O concerto “Miguel Araújo: 20 anos” levoume a pasar o pasado fin de semana en terras miñotas, concretamente en Viana do Castelo e en Braga. Non era exactamente unha ponte –que non houbo día laborable ningún polo medio para atravesar–, mais si máis longo do habitual. Tamén para os portugueses, que, coma nós, teñen o día 8 feriado, cousa chamativa en estados non confesionais. C’est la vie.

Na noite do sábado, no Centro Cultural de Viana do Castelo, actuaba o cantante de Maia e, por fin, conseguira entradas para velo en vivo e en directo, algo que non lograra en diferentes ocasións nos últimos anos. Sempre chegaba cando o aforo estaba completo. Hai ao redor dunha ducia de anos que sigo a este cantante maiato, residente no Porto. O que si sei de certo é que a primeira vez que escoitei o seu nome –aínda que non quedei con el– foi cando, o sábado 7 de agosto de 2009, actuou en Limodre no Felipop’09, como membro do grupo tripeiro Os Azeitonas. Esa tardiña, segundo di o cartel anunciador, actuaron ademais Roger de Flor e os grupos Mamá (de Madrid) e Miss Black Emotion (de Castellón). Eu non estivera alí, mais si o moi querido Vicente Araguas, que escribira no noso Diario que fora escoitar “a Roger e ao grupo de Porto, Azeitonas, que ten un directo cheo de glamour, coa espectacularidade da formación que traen, tipo combo, e o engado da súa go-gó (estática, como o vóo helicoidal do colibrí) e cantante, Nena”. Logo marcharía para a casa, se ben, finalmente, quedara escoitando o grupo madrileño Mamá e ficara moi gratamente sorprendido. Lido iso, como o Araguas e mais eu, que xuntos temos escoitado moita música de cativos, temos bastante coincidencia nos gustos, procurei os Azeitonas e alí batín con Araújo, que, ademais de guitarrista e unha das voces da banda, era autor lírico ou musical dunha boa parte do repertorio. Algún destes temas, como “Anda Comigo Ver os Aviões”, aínda o interpretou no concerto de Viana.

Araújo formou parte d’Os Azeitonas –que seguen en activo, celebrando, así mesmo os 20 anos de carreira– ata 2016, en que chegou á conclusión de que a súa –exitosa desde os comezos– carreira en solitario, iniciada en 2012 co CD “Cinco dias e meio”, facía moi complicada a súa continuación no grupo que axudara a formar. “Os maridos das outras”, o tema do single que serviu de lanzamento e promoción do CD, tivo tremendo éxito e contribuíu a que este se convertese en disco de ouro.

Nin que dicir ten que “Os maridos das outras” estivo presente no concerto dos 20 anos en Viana. Como tamén o estiveron “Dona Laura” ou “E tu gostavas de mim” dos seus seguintes discos, que tamén tiveron moita sona cando apareceron. E seguen a tela hoxe, pois case que toda a xente que enchía o Centro Cultural vianense os cantou de cor. O cantante estivo acompañado no palco dos músicos –todos excelentes– que habitualmente e desde hai anos tocan con el: Joana Almeirante, os irmás Santos –Pedro e Diogo–, Mário Costa, João Martins e Luiz Megre Bessa. Botei en falta ese poderoso son de instrumentos de vento que é moi frecuente nas gravacións e noutros concertos seus. O que non faltou foi o ton jazzístico que lle dan os arranxos de João Martins e os toques da batería de Mário Costa, dous virtuosos do xénero. Saín moi animado e contento coa decisión tomada. Un agradable xantar en Braga, na sempre grata compaña do amigo Carlos Pazos, púxolle o ramo a esta viaxe miñota.