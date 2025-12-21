Entrada privada en los hospitales

Espero que el gobierno logre aprobar la ley para limitar la entrada privada en la gestión de centros hospitalarios. Últimamente se ha denunciado el modelo de gestión de los grupos Ribera y Quirón, que acarrea sobrecostes al erario público, y una indiscutible caída de la calidad hospitalaria. La punta del iceberg son ocho hospitales distribuidos entre Madrid, Valencia y Pontevedra, que han unificado la construcción con la gestión por un periodo de tiempo, pero hay otras ramificaciones que conviene vigilar, porque el objetivo de estos grupos no es cuidar mejor al paciente, sino ganar dinero. En Ferrol, la Fundación del Hospital de Caridad cedió en 2021 al Grupo Ribera la gestión del Juan Cardona, que tiene un convenio con la sanidad pública. Es verdad que a fecha de hoy todo parece estar en orden, pero deberíamos vigilar las derivaciones de la residencia Arquitecto Marcide, y sus consecuencias.