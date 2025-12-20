El ser humano es capaz de muchas cosas, buenas y malas. Capaz de trabajar por el bien común, pero también de cometer atrocidades contra su propia especie sin que eso le cree ningún peso en la conciencia.

Hace unos días apareció en los medios una noticia que le deja mal el cuerpo a cualquiera, al menos a cualquiera que posea un mínimo de sensibilidad para gestionar emocionalmente este tipo de cosas. Hablamos de cacerías humanas.

La Fiscalía de Milán acaba de abrir una investigación basada en un trabajo realizado por el periodista italiano, Ezio Gavazzeni, en el cual explica las cacerías humanas llevadas a cabo en la ciudad de Sarajevo en los años 90 del siglo pasado. Resulta que los que viajaban a esa ciudad bosnia, en aquellos días sitiada por una cruenta y espantosa guerra, no eran de las “selvas africanas”, sino del “jardín” europeo como le llamaba Joseph Borrell. Al parecer lo hacían los fines de semana con el objeto de participar en safaris humanos. Es decir, iban allí a matar exclusivamente personas.

Al parecer estos cazadores de seres humanos, gente de clase media-alta, compraban sus billetes de viaje en la ciudad italiana de Trieste donde se vendían este tipo de paquetes turísticos para tales fines “cinegéticos”.

El retrato es surrealista. Sin embargo, parece ser que fue muy real. Aunque todavía hay que esperar los resultados de la Fiscalía Milanesa. Algunos pensarán que solo un grupo de locos, de desquiciados mentales, pueden hacer estas cosas. Sin embargo, esa sería una visión benévola y poco realista para explicar hechos tan graves. Demasiada gente trastornada ¿no les parece?

En esta historia no hay desequilibrios que valgan para justificar tamaña monstruosidad. Lo que ocurrió allí fue una serie de crímenes, no sabemos cuántos, llevados a cabo a sangre fría. Este tipo de conducta casi siempre obedece a motivaciones ideológicas, racistas, de odio o aversión a lo diferente.

Se dice que cuando el diablo no tiene nada que hacer, con el rabo se dedica a matar moscas. Ocurre que en este caso el diablo no se ocupó de matar moscas, ojalá lo hiciera, sino de matar seres humanos indefensos.

Según la prensa, estos turistas de la muerte, porque así se les podría llamar, pagaban un precio por cada “pieza” abatida, hablando en términos cinegéticos. El precio más elevado lo tenían los niños.

Lo que hicieron estos individuos, por llamarlos de alguna manera, fue tan criminal, abyecto, vil y ruin que hasta escribir sobre la noticia resulta francamente repugnante, nauseabundo. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿quién estaba detrás de esos viajes?, sería de justicia saber quién o quiénes los patrocinaron. Es triste que 30 años más tarde nos enteremos de tamaña atrocidad.

Las cacerías humanas en Sarajevo demuestran que Europa no ha cambiado tanto como oficial y oficiosamente quieren hacernos creer. Lo ocurrido en esa ciudad, aunque hayan transcurrido tantos años, es un aviso a navegantes.

Si se quiere higienizar mentalmente la sociedad europea, liberándola de la xenofobia, el racismo o el odio no pueden esparcirse esos venenos en ella porque no conducirán a nada bueno. Aunque Europa finge no enterarse, la tragedia que ocurrió hace 80 años puede repetirse. Por eso se hace difícil confiar en la visión sesgada que cada día nos presentan de Europa los telediarios. Hubo un tiempo en que asumíamos como una verdad incontestable todo lo que decían y venía de Bruselas. Parecían decretos divinos. Aunque es cierto que los creyentes han disminuido, todavía queda mucha gente que sigue comiéndose ese cuento.

Las cacerías humanas en Sarajevo no hay palabras para describirlas. Lo más triste es que fueron consecuencia directa de guerras que patrocinaron en esa región varios países europeos para romper la ex Yugoslavia. Si no las hubiera habido los hechos que estamos comentando nunca ocurrirían.

La propaganda y la desinformación son instrumentos peligrosos, porque pueden ser utilizados para deshumanizar a cualquier grupo humano si alguien lo decide. Los nazis lo hicieron.

Uno tiene la sensación de que Europa está olvidándose del viejo dicho que dice, los pueblos que olvidan su pasado están condenados a repetirlo.