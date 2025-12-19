O firmamento
A posición relativa das estrelas entre si é sempre a mesma. Por iso, as constelacións non cambian dunha noite á outra, nin dun ano a outro. Pero todo o firmamento desas estrelas “fixas” semella xirar cada noite do leste ao oeste arredor dun punto do ceo que está sempre xusto ao norte, e de aí que se coñeza como Polo Norte celeste. É o punto cara ao que se estende o eixe da Terra se o prolongamos do Polo Norte ao ceo. A Osa Maior, a constelación coñecida como “O carro”, está cerca do Polo Norte celeste. A Osa Menor, unha constelación non tan visible como a Osa Maior, está moito máis cerca do Polo Norte celeste. Durante o día tamén dá a impresión de que o Sol xira de leste a oeste arredor do Polo Norte celeste.
Ademais de parecer que xira de leste a oeste cada día xunto coas estrelas, o Sol móvese cada ano arredor do ceo de oeste a leste, seguindo un camiño coñecido como o zodíaco, cuxa orde está indicada polas constelacións tradicionais de Aries, Touro, Xemelgos, Cangrexo, León, Virxe, Libra, Escorpión, Saxitario, Capricornio, Acuario e Peixes. O traxecto concreto que segue a Terra arredor do Sol chámase eclíptica. Foi Tales quen deu a cifra de 365 días do tempo que tarda o Sol en percorrer un circuíto completo no zodíaco. Poderiamos conceptuar o firmamento das estrelas como unha esfera que xira rodeando á Terra, na que o polo norte celestial queda encima do Polo Norte terrestre.
Pero o zodíaco non é o ecuador desa esfera. Máis ben, como descubriu Anaximandro, o zodíaco está inclinado 23,5 graos con relación ao ecuador celeste, onde Cangrexo e Xemelgos son os que están máis cerca do Polo Norte celeste, e Capricornio e Saxitario os que están máis lonxe.
Esta inclinación, que é responsable das estacións, débese ao feito de que o eixo de rotación da Terra non é perpendicular ao plano da súa órbita, senón que está inclinado da perpendicular nese ángulo de 23,5 graos. No verán setentrional, o Sol atópase na dirección cara á que se inclina o Polo Norte e no inverno setentrional alónxase desa dirección. Euctemón, contemporáneo ateniense de Socrates, descubriu que o clima das estacións non era exactamente igual. Tamén eran distintas as temperaturas, a duración do día e outros fenómenos naturais.
Foi no século XVII cando Kepler comprendeu que a Terra se move arredor do Sol nunha órbita elíptica e non circular, e que este non estaba no centro da órbita, senón un pouco desprazado cara a un lado, nun punto chamado foco, e móvese a unha velocidade que aumenta e diminúe a medida que a Terra se acerca e se aparta do Sol.
Cada noite, a Lúa tamén parece xirar como as estrelas, de leste a oeste, e ao longo do desprazamento anual, ao igual que o Sol, a través do zodíaco. As fases da Lúa dependen da posición desta e do Sol, co intervalo de 29 días e medio, que é o mes luar, o intervalo que hai entre dúas lúas novas. Púidose observar máis adiante que os eclipses de Lúa suceden cada 18 anos, cando o traxecto da Lúa estando chea se cruza co Sol, a Terra e o fondo de estrelas. Nalgúns aspectos, a Lúa ofrece un calendario máis práctico que o Sol e, así, os calendarios luares foron correntes no mundo antigo, e aínda sobreviven, por exemplo, no Islam para fins relixiosos.
Pero, naturalmente, cando se trata da agricultura, a navegación ou a guerra, un ten que prever os cambios de estación e estes están gobernados polo Sol. E para rematar, a modo de síntese, a combinación dun eixe de rotación cunha inclinación fixa con respecto ao plano da órbita, xunto ao movemento de translación ao longo dela, e a forma esférica do planeta, explican as estacións.