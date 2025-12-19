Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

O firmamento

A posición relativa das estrelas entre si é sempre a mesma. Por iso, as constelacións non cambian dunha noite á outra, nin dun ano a outro. Pero todo o firmamento desas estrelas “fixas” semella xirar cada noite do leste ao oeste arredor dun punto do ceo que está sempre xusto ao norte, e de aí que se coñeza como Polo Norte celeste. É o punto cara ao que se estende o eixe da Terra se o prolongamos do Polo Norte ao ceo. A Osa Maior, a constelación coñecida como “O carro”, está cerca do Polo Norte celeste. A Osa Menor, unha constelación non tan visible como a Osa Maior, está moito máis cerca do Polo Norte celeste. Durante o día tamén dá a impresión de que o Sol xira de leste a oeste arredor do Polo Norte celeste.

Ademais de parecer que xira de leste a oeste cada día xunto coas estrelas, o Sol móvese cada ano arredor do ceo de oeste a leste, seguindo un camiño coñecido como o zodíaco, cuxa orde está indicada polas constelacións tradicionais de Aries, Touro, Xemelgos, Cangrexo, León, Virxe, Libra, Escorpión, Saxitario, Capricornio, Acuario e Peixes. O traxecto concreto que segue a Terra arredor do Sol chámase eclíptica. Foi Tales quen deu a cifra de 365 días do tempo que tarda o Sol en percorrer un circuíto completo no zodíaco. Poderiamos conceptuar o firmamento das estrelas como unha esfera que xira rodeando á Terra, na que o polo norte celestial queda encima do Polo Norte terrestre.

Pero o zodíaco non é o ecuador desa esfera. Máis ben, como descubriu Anaximandro, o zodíaco está inclinado 23,5 graos con relación ao ecuador celeste, onde Cangrexo e Xemelgos son os que están máis cerca do Polo Norte celeste, e Capricornio e Saxitario os que están máis lonxe.

Esta inclinación, que é responsable das estacións, débese ao feito de que o eixo de rotación da Terra non é perpendicular ao plano da súa órbita, senón que está inclinado da perpendicular nese ángulo de 23,5 graos. No verán setentrional, o Sol atópase na dirección cara á que se inclina o Polo Norte e no inverno setentrional alónxase desa dirección. Euctemón, contemporáneo ateniense de Socrates, descubriu que o clima das estacións non era exactamente igual. Tamén eran distintas as temperaturas, a duración do día e outros fenómenos naturais.

Foi no século XVII cando Kepler comprendeu que a Terra se move arredor do Sol nunha órbita elíptica e non circular, e que este non estaba no centro da órbita, senón un pouco desprazado cara a un lado, nun punto chamado foco, e móvese a unha velocidade que aumenta e diminúe a medida que a Terra se acerca e se aparta do Sol.

Cada noite, a Lúa tamén parece xirar como as estrelas, de leste a oeste, e ao longo do desprazamento anual, ao igual que o Sol, a través do zodíaco. As fases da Lúa dependen da posición desta e do Sol, co intervalo de 29 días e medio, que é o mes luar, o intervalo que hai entre dúas lúas novas. Púidose observar máis adiante que os eclipses de Lúa suceden cada 18 anos, cando o traxecto da Lúa estando chea se cruza co Sol, a Terra e o fondo de estrelas. Nalgúns aspectos, a Lúa ofrece un calendario máis práctico que o Sol e, así, os calendarios luares foron correntes no mundo antigo, e aínda sobreviven, por exemplo, no Islam para fins relixiosos.

Pero, naturalmente, cando se trata da agricultura, a navegación ou a guerra, un ten que prever os cambios de estación e estes están gobernados polo Sol. E para rematar, a modo de síntese, a combinación dun eixe de rotación cunha inclinación fixa con respecto ao plano da órbita, xunto ao movemento de translación ao longo dela, e a forma esférica do planeta, explican as estacións.