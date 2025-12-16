Memoria, dignidad y conciencia (20º aniversario del suceso en la fragata Extremadura)

El 19 de diciembre se cumplen veinte años del suceso ocurrido en la fragata Extremadura. Veinte años desde una noche que marcó vidas, conciencias y silencios. Veinte años desde que dos nombres quedaron inscritos para siempre en la memoria de quienes estuvimos allí y de quienes no deberíamos olvidar jamás: Pachi y Erick. Nombrarlos no es un gesto retórico. Es un acto de justicia. Porque la memoria comienza siempre por el nombre.

Hoy escribo desde un lugar distinto al de entonces. No para reabrir procesos ya formalizados por la justicia militar, ni para reavivar conflictos cerrados, sino para dar sentido a lo vivido, honrar a quienes ya no están y explicar por qué aquella lucha fue necesaria. Lo hago reconociendo errores propios, pidiendo perdón cuando fue preciso y perdonando sin olvidar. Pero también con la serenidad de quien no se arrepiente de haber sostenido la verdad por dignidad y por lealtad a sus compañeros fallecidos.

Pachi y Erick: Presencia viva en la memoria

Durante años, cada día 19, acudí al Arsenal de Ferrol para arrojar claveles blancos al mar. Lo hice en silencio, sin actos oficiales ni cámaras. Fue un gesto íntimo, repetido y consciente. Una manera de decir que Francisco Javier Pérez Castrillón [Pachi] y Erick Noval Gómez seguían presentes, que no eran una nota al pie ni un episodio incómodo archivado. Los llevo conmigo cada día. No como una carga, sino como una presencia ética. Su memoria no pertenece al pasado: pertenece al presente de quienes seguimos vivos y responsables.

Ferrol y una memoria más amplia: víctimas intramuros

Ferrol es una ciudad profundamente marcada por lo militar y lo industrial. Dentro de murallas militares, en arsenales, cuarteles y en Bazán/Navantia, han perdido la vida, a lo largo de décadas, trabajadores y militares. Personas con nombre, familia y biografía, cuya muerte quedó muchas veces diluida en la normalidad del riesgo asumido. Es legítimo —y necesario— plantear una homenaje público de la ciudad de Ferrol a todas esas personas fallecidas en contextos militares e industriales intramuros. No para reabrir heridas, sino para reconocerlas como lo que son: víctimas de su tiempo y de sus circunstancias.

Tienen el mismo derecho a ser recordadas que las víctimas de la memoria histórica. Ellas también son memoria. Una ciudad madura no jerarquiza el dolor; lo reconoce.

Verdad, errores y dignidad

No me arrepiento de haber contrariado el discurso oficial cuando hacerlo implicaba callar. Lo hice por honrar a Pachi y Erick, por coherencia personal y por fidelidad a una verdad vivida en primera persona. Reconozco errores: de forma, de exceso, de desgaste. Los asumo con humildad. Pero no me arrepiento del fondo. Callar habría sido una traición íntima. Pido perdón a quienes pude herir en aquel proceso. El dolor, cuando desborda, a veces se expresa mal. Y perdono, sin olvidar. Perdonar no borra los hechos; libera del resentimiento. Hoy puedo afirmar que todo aquello fue una escuela de vida que me permitió evolucionar y ser quien soy.

Derechos y una democracia pendiente

España mantiene desde 1979 una reserva a los artículos 5 y 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, relativos al derecho a la libertad y seguridad y al derecho a un proceso equitativo, en todo aquello que pudiera entrar en conflicto con el régimen disciplinario militar. Esta reserva —actualizada con el paso de los años— permite mantener sanciones administrativas privativas de libertad, como los arrestos disciplinarios.

No se trata de cuestionar la disciplina, necesaria en cualquier estructura militar, sino de abrir un debate sereno y necesario sobre la democratización real de las Fuerzas Armadas, para que sus miembros no sigan siendo, en determinados ámbitos fundamentales, ciudadanos con derechos limitados. Aquella promesa de democratización sigue todavía siendo una tarea pendiente.

Del ámbito militar a la vida civil: compromiso y gratitud

Mi participación activa en el tejido asociativo ferrolano no fue casual ni ideológica. Fue, ante todo, una puerta de entrada a la vida civil tras años marcados por la disciplina militar y por un proceso personal duro y transformador. Necesitaba reaprender a estar en la sociedad desde otro lugar: el de la colaboración, la palabra compartida y el compromiso humano. Aquella implicación fue también una entrega altruista de agradecimiento. Durante los momentos más difíciles de mi vida recibí apoyo sincero de muchas asociaciones, colectivos y personas anónimas que sostuvieron, acompañaron y dieron voz cuando más falta hacía.

Participar después en ese mismo tejido social fue mi manera de devolver lo recibido, no desde la deuda, sino desde la gratitud consciente. Colaboré con Medulio, Fuco Buxán, el Ateneo Ferrolán, Radio FilispiM, la Asociación Amigos da Paisaxe Galega; formé parte del colectivo InNave Cívitas, creé el Colectivo Literario Moraima, recité en la Poesía Salvaxe y participé en numerosos actos y recitales poéticos. No se trataba de ocupar espacios ni de protagonismo, sino de sumar, aprender a convivir en lo civil y reconstruirme como ciudadano. Con el tiempo sentí la necesidad de retirarme del ruido externo y dedicarme a un camino de crecimiento interno y espiritual, basado en la conciencia y el presente.

Identidad, lengua y coherencia

En 2016 galleguicé oficialmente mi nombre. No fue un gesto tardío ni estético.

Cuando nací, aún existían trabas para registrar nombres en lengua gallega. En mi comunión ya figuraba como Xurxo, porque así siempre me sentí llamado.

Formalizarlo fue un acto de coherencia conmigo mismo y con mi propia tierra.

Poesía, sanación y camino interior

Hoy soy poeta. La poesía forma parte de mi vida cotidiana. He escrito cientos de poemas, mayoritariamente en gallego y, en menor medida, en castellano. La escritura fue y sigue siendo una herramienta de orden, presencia y sanación.

Sigo un camino de crecimiento interno y espiritual que denomino la Magia del Ser: ese potencial interior que todos poseemos para vivir con coherencia, materializar una vida consciente y acompañar procesos de sanación.

Actualmente camino hacia la maestría en Reiki y proyecto un futuro espacio holístico, condicionado por la necesidad de solicitar compatibilidad con la pensión de clases pasivas, limitada desde la reforma de 2009.

Límites legales y creación contenida

Tengo varios poemarios finalizados que, de momento, no han visto la luz. Mi situación como retirado en acto de servicio y pensionista de clases pasivas dificulta la publicación con derechos de autor sin penalización económica.

Estoy explorando fórmulas legales, incluida la cesión o donación de derechos, para que la obra pueda circular sin vulnerar la normativa vigente.

La proyección mediática del caso, sin embargo, tuvo también un reverso amargo. Con el tiempo, parte de la prensa utilizó mi condición de “figura pública” para asociar mi nombre completo a informaciones sobre un procedimiento judicial de carácter privado, presentándolo de forma sensacionalista y relacionándolo con un asunto de drogas, sin respetar la práctica habitual de usar iniciales en casos sensibles.

Mi decisión de sustituir determinados tratamientos ansiolíticos y antidepresivos por marihuana de uso terapéutico estuvo acompañada en su momento por informe médico psiquiátrico, y denuncio que la forma en que se trató el tema en algunos medios respondió más a un intento de erosionar la imagen del “cabo primero condecorado” que a un interés informativo legítimo.

Esas noticias, aún hoy accesibles en buscadores, siguen condicionando la percepción pública de mi figura y ensombreciendo, a mis ojos, el sentido profundo de la lucha que emprendí: honrar a los compañeros muertos y reivindicar que en las Fuerzas Armadas no puede haber espacios de impunidad ni de oscurantismo cuando hay vidas humanas en juego. Al mismo tiempo, reconozco errores propios, el desgaste psicológico, las reacciones a veces desbordadas por la presión y el dolor, y pido perdón a quienes pude herir en el camino, sin renunciar por ello a la legitimidad de la causa que defendí.

Gratitud imprescindible

Nada de este camino habría sido posible sin apoyos valientes. A la marinería, a los compañeros que siguen en activo —ellos saben quiénes son—, gracias. A mi madre, por aquel gesto decisivo de entregar una carta a la Reina que permitió desbloquear un proceso que algunos mandos locales no deseaban resolver. A mi padre, siempre al frente, junto a Santiago Torrente, sosteniendo la dignidad cuando más costaba.

Gracias al tejido asociativo ferrolano y a tantas personas que en esos momentos estuvieron ahí: Francisco Rodríguez, Yolanda Díaz, Rafael Pillado, Ramiro Romero, Ramiro Otero, Cristóbal Carneiro, Carlos Varela, el psiquiatra Don Román García Pardo, y a familiares y amistades que ofrecieron hombro, aliento y comprensión cuando se intentó silenciar a una víctima que había vivido los hechos en primera línea.

Veinte años después, Pachi y Erick siguen presentes. Y con ellos, todas las personas que dejaron su vida en el interior de estructuras militares e industriales de esta ciudad.

La memoria no pesa cuando se honra. Ilumina.